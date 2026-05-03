マイプロテイン、あなたの腸活をサポートする「ガット ヘルス タブレット」を5月3日(日)より発売

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、新商品「ガット ヘルス タブレット」を5月3日(日)より発売開始いたしました。

「ガット ヘルス タブレット」について

ガット ヘルス タブレット

「ガット ヘルス タブレット」は、1日3カプセルあたり、プロバイオティクスとして76億CFUのActiBio(TM)バチルス・コアグランスとActiBio(TM)バチルス・サブチルスを、プレバイオティクスとしてActazin(R)を555mg、ポストバイオティクスとして生理活性CoreBiome(R)を300mg配合。食後のスッキリをサポートする塩化物を120mg配合した、新しい健康習慣のためのサプリメントです。忙しい毎日でも手軽に体内環境をケアできます。

■ Actazin(R)、ActiBio(TM)、CoreBiome(R)について

Actazin(R)：オーガニックキウイフルーツのピューレを丁寧に粉末状にし、食物繊維やアクチニジンを閉じ込めた成分。

ActiBio(TM)：内側深くまで届く生菌。

CoreBiome(R)：特許取得済みの短鎖脂肪酸（酪酸トリグリセリド）。

商品特徴・詳細は下記よりご確認ください。

【商品特徴】

- ３種のバイオティックスを１錠に凝縮- 1日3カプセルあたり塩化物を120mg配合

【商品概要】

商品名：ガット ヘルス カプセル

内容量：90粒（30日分／1日3カプセル）

価格： 7,790‎円

【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/3u73hx7m

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/