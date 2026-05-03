茉ひる、初のZepp New Taipei公演終了！2027年のONE-MAN LIVE 2Days開催をファンにサプライズ発表

MYHM ENTERTAINMENT inc.

MYHM ENTERTAINMENT, Co. LTD.（代表取締役：村上佑太）の所属アーティストであり、シンガーソングライターの「茉ひる」が、2026年5月2日(金)にZepp New Taipeiにて「Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 "Auralisia”」台北公演を開催、2026年度のASIA TOURをスタートさせました。

ライブにはサプライズゲスト「李芷婷(Nasi)」が登場し、2026年6月24日(水)発売のEP「Cinema」収録曲「百日草(remix)」を初披露しました。さらにライブのアンコールでは2027年3月27日(土)、3月28日(日)「MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei」開催をサプライズ発表し、世界中から駆けつけたファンを沸かせました。

茉ひるは、今年1月にシングル「百日草」でワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューを果たし、台湾・及び香港のKKBOX(日語新歌日榜)ウィークリーでは1位を記録。Zepp New Taipeiのワンマンライブのチケットは販売開始わずか30分でソールドアウトするなど、日本だけでなくアジア各国でも人気を博す、今最も勢いのあるアーティストのひとりです。

約一年ぶりの開催となった台北公演の会場は、自身最大キャパとなるZepp New Taipei。会場は開演前から国内外から訪れた大勢のファンの熱気で満ち溢れていました。ライブでは代表曲「fragrance」やメジャー初のシングル「百日草」などを含む全23曲を披露しました。ライブ中盤では、サプライズゲストとして台北の人気アーティスト「李芷婷(Nasi)」が登場。2026年6月24日(水)に発売されるEP「Cinema」収録曲「百日草(remix)」を初披露し、圧巻のパフォーマンスでファンを魅了しました。

アンコールでは最新曲の「天気雨」などを披露。そして最後には、2027年3月27日(土)と3月28日(日)、再びZepp New Taipeiにて「MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027」2Days開催することをサプライズで発表。会場に駆けつけたファンから大きな歓声が上がり、ライブは幕を閉じました。

「MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei」は、2027年3月27日（土）、3月28日（日）にZepp New Taipeiで開催。チケットは実名登録による抽選販売となり、先行抽選期間は2026年5月11日（月）から5月13日（水）まで実施予定です。

なお、本公演ではチケットをお持ちの方を対象に、数量限定のVIP PASS抽選への参加を受け付けいたします。VIP PASSには、グッズ優先購入レーン、優先入場、VIP記念PASS、直筆サイン入りポスター、ならびに1対1の記念撮影という豪華特典も用意されています。ファンにとって忘れられない特別な思い出に。チケットおよび公演の詳細は主催・大鴻藝術BIG ARTの公式FacebookおよびInstagramにてご確認ください。

MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei 公演概要

【MAHIRU ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei】

公演日時：

2027年3月27日（土）17:00 開場 / 18:00 開演

2027年3月28日（日）14:00 開場 / 15:00 開演

会場：Zepp New Taipei

チケット料金：

1Fスタンディング NT＄2,200 / 2F座席Aエリア NT＄3,000 / 2F座席Bエリア NT＄2,800 / 車椅子席 NT＄1,100

チケット販売：

・先行受付：2026年5月11日（月）20:00～2026年5月13日（水）20:00

・一般発売：2026年5月27日（水）12:00

※主催者の販売状況により、一般発売を実施しない場合がございます。

主催：大鴻藝術 BIG ART / 大福音樂 HAPPY MUSIC

企画・制作：MYHM ENTERTAINMENT, Co. LTD.

＜茉ひるコメント＞

来年、2027年に、早くもワンマンライブ初の2DAYS開催が決定いたしました！

これから先、まだ見ぬ新しいステージをあなたたちと共に歩んでいくための大切な二日間を、

再び、このZepp New Taipeiで。

2026年の台北ワンマンライブとは180度違うパフォーマンスをお届けしたいと思います。

さらに初めての2DAYSは、DAY1とDAY2でステージの内容を大きく変えて、

2日間とも新鮮な気持ちで楽しんでいただけるように考えています。

三度目の台北。これまでの公演はチケット即完でこれなかった方、

今度こそは皆さんとお会いしたいです。

いつも来てくださっている皆さんも本当にありがとうございます。また再会したいです。

2027年3月27日、28日。さらに進化したまだ見ぬ空間と時間を、

このZepp New Taipeiで。わたしとみなさんで一緒に体感しましょう。

6/24(水)発売EP「Cinema」情報

タイトル：EP「Cinema」

発売日：2026年6月24日（水）

CD予約URL：https://mahiru-automobile.lnk.to/Cinema

配信事前予約URL：https://mahiru-automobile.lnk.to/Cinema_digital

形態：

●通常盤【CD（1枚組）】 \2,310(税込)

●WMS限定盤【CD（1枚組）+ Tシャツ（XLサイズ）】 \4,950(税込)

品番：WPCL-13767（通常盤）／WPCL-60122（WMS限定盤）

価格：税込2,310円（通常盤）／税込4,950円（WMS限定盤）

収録曲：Major 2nd Single「天気雨」含む全6曲を収録予定。

・通常盤仕様：CD（ジュエルケース）、スペシャル・ブックレット

・スペシャル・ブックレット：歌詞カード＋限定写真フォトブック 20P（予定）

・WMS限定盤Tシャツ：ジャケット写真デザイン（一律XLサイズ）（予定）

※CD収録曲、ジャケット、スペシャル・ブックレットは[通常盤]/[WMS限定盤]共通。

「茉ひる」SNS情報

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCd3PzhEc5EbTwwnDw8NKMRw

X：https://x.com/mahiru_atmobile

Instagram : https://www.instagram.com/mahiru_automobile/

TikTok : https://www.tiktok.com/@mahiru_automobile

＜MYHM ENTERTAINMENT inc. 企業概要＞

MYHM ENTERTAINMENTは、「次世代エンターテインメントの担い手」を掲げ、

日本発のカルチャーを世界へ発信する総合エンターテインメント企業です。

音楽・映像・ライブ・デジタルコンテンツ(SNSなど)多様なメディアを融合し、

若手アーティスト・クリエイターの発掘・育成・支援、ファンコミュニティを中心とした

熱量あるコンテンツの企画・運営。「エンタメ×文化 × コミュニティ × デジタル」で、

エンターテインメントの可能性を拡張し、国内外マーケットを見据えた

ジャパンカルチャーの海外展開支援などを視野に入れてまいります。

公式サイト：https://myhment.jp/