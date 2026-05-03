下北沢駅から徒歩5秒の好立地に全席完全個室のコワーキングスペース＆貸し会議室「いいオフィス下北沢駅前」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、下北沢駅から徒歩5秒の立地に全室個室のワークスペース「いいオフィス下北沢駅前」をオープンしたことをお知らせいたします。

駅徒歩5秒という圧倒的な好立地に、完全個室型ワークスペースが誕生

いいオフィス下北沢は、個室15室＋会議室3室の合計18室で構成。全室が壁と扉で仕切られた完全個室です。

「打ち合わせと打ち合わせの合間にちょっと作業したい」「移動中にWeb会議が入ったけど声を出せる場所がない」「カフェは混んでいて落ち着かない」。そんな、都心で働く方なら誰もが抱える悩みに応える空間が、下北沢駅から徒歩わずか5秒の場所に誕生しました。

1名用完全個室15室。あらゆる集中シーンに対応

1名用の完全個室を15室ご用意しました。木目を基調としたシンプルなデザインの空間で、周囲の視線や会話を気にせず、自分だけの世界に没頭できます。

デスクは長時間の利用でも快適なサイズを確保。Wi-Fi、電源、モニターを完備しており、資料作成やオンライン会議、オンライン講座の受講など、効率よく作業が進む環境をお届けします。

チームの打ち合わせや商談に最適な会議室3室

会議室は3室（Room A・B・C）をご用意。商談やオンライン面接、社内研修やセミナー会場など、多様な用途でご利用いただけます。

時間も使い方も自由自在。多彩なプランで毎日に寄り添う

24時間営業・年中無休。スマートロックで入退室も自由自在で、朝活から深夜の作業までライフスタイルに合わせてご利用いただけます。ドロップイン（時間課金）から月額プランまで、利用頻度に応じた多彩なプランをご用意。事前予約による席確保も可能です。

ご利用料金や設備など、詳細は下記の店舗サイトをご覧ください。

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/setagayaku/shimokitazawaekimae-by-iio

いいオフィス 下北沢駅前 店舗情報

住所：東京都世田谷区北沢２丁目 23-7 パル・メゾン・デ・ルーミー201

アクセス：京王井の頭線 下北沢駅より徒歩約5秒、小田急小田原線 下北沢駅より徒歩約2分

営業時間：24時間

定休日：なし

ご利用料金や設備など、詳細は下記の店舗サイトをご覧ください。

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/kashiwashi/kashiwa-by-iio

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能です。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]1. 人件費の最適化で、持続可能な24時間運営を

従来の店舗運営において大きな課題であった「人件費」を、テクノロジーで最適化します。専用アプリ「いいアプリ」、スマートロック、AIカメラが高度に連携し、無人での入退室管理・予約・決済を実現。スタッフの採用やシフト管理に悩まされることなく、24時間営業による収益機会の最大化を図れます。

コワーキングスペースに限らず、自習室、貸し会議室、レンタルスタジオなど、入退室管理が必要なあらゆる施設に導入可能です。「夜間や早朝も営業したいが人件費がネックになっている」という施設運営者の方にとって、E Solutionは最適な解決策となります。

2. 空きスペースを、低コストで高効率なワークプレイスへ

オフィスビルの中層階、駅近の空き店舗、既存施設の余剰スペース。「E Solution」はこうした眠れる資産を効率的なビジネス拠点へとスムーズに導きます。導入はQRコードを掲示し、指定のカメラとスマートロックを設置するだけのシンプルさ。初期投資を抑え、リスクを最小限に留めた事業開始が可能です。

3. 全国の「いいオフィスユーザー」を味方に

「E Solution」を導入し、「いいオフィス」ブランドとして展開することで、全国のユーザーネットワークと繋がります。広告宣伝費を過度にかけることなく、アプリを通じて全国のワーカーや法人契約企業の従業員といった潜在的な利用者層が、店舗の存在を認知して利用へとつながるエコシステムが構築されています。

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』に関するお問い合わせはこちらから

https://e-office.space/contact

完全無人で営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス青物横丁 by U-make

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinagawaku/aomonoyokocho-by-u-make

いいオフィス旭川 by Worcu-pet

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/asahikawashi/asahikawa-by-worcu-pet

いいオフィス近鉄下田 by Kc Study Studio

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kashibashi/kintetsushimoda-by-kc-ss

24時間営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス三鷹 by LHK

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/mitakashi/mitaka-by-lhk

いいオフィス鶴見 by Bizcafe鶴見

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/tsurumi-by-bizcafe

いいオフィス天神川 by UpStairs

https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/hiroshima/hiroshimashi/tenjingawa-by-upstairs

席数が少ない店舗の主な導入事例

いいオフィス津田沼 by MACHI DESK

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk

いいオフィス与野 by 窯茶業

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou

いいオフィス帯広 by omoto

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/obihiroshi/obihiro-by-omoto

個室や会議室を無人で予約管理している店舗の主な導入事例

いいオフィス上尾 by TOKYO NORTH GATE

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/ageoshi/ageo-by-tokyonorthgate

いいオフィスセンター南 by Farrow Group

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/centerminami-by-farrowgroup

いいオフィス五反野 by 8Knot

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/adachiku/gotanno-by-8knot

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X：https://x.com/ii_office