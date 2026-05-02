Apple Watchを“着替える”新習慣へ。BELTIESがGW限定「まとめ買いキャンペーン」を開催

株式会社メディアエクシード

株式会社メディアエクシード（本社：東京都新宿区、運営：Apple Watchバンド専門通販「BELTIES（ベルティーズ）」）は、2026年5月2日（土）から5月8日（金）までの期間限定で、Apple Watchバンドおよびケースを対象とした「GWまとめ買いキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、対象商品を2点以上購入で10%OFF、3点以上購入で15%OFFとなる特別割引を提供。

Apple Watchをファッションやシーンに合わせて使い分ける新しいスタイルを提案します。

Apple Watchは「1本で使う時代」から「使い分ける時代」へ

近年、Apple Watchは単なるスマートデバイスとしてだけでなく、ファッションアイテムとしての側面も強まっています。

BELTIESではこれまでに多くのユーザーの利用動向を分析し、

「仕事用・休日用でバンドを使い分ける」

「気分やコーディネートに合わせて交換する」

といったニーズが増加していることを確認しています。

今回のキャンペーンは、そうしたライフスタイルに対応し、複数本のバンドやケースを揃えるきっかけとして企画されました。

ケース×バンドで広がる、無限のスタイル

特に注目されているのが、「ケース」と「バンド」を組み合わせたスタイリングです。

同じApple Watchでも、ケースを装着することで外観は大きく変化し、さらにバンドを変えることで、まるで別の時計のような印象を演出することが可能になります。

例えば、

・ビジネスシーンではステンレスバンドで上品に

・休日はシリコンバンドでカジュアルに

・アウトドアでは保護ケースを装着してタフに

といったように、1台のApple Watchで複数の役割を持たせることができます。

キャンペーン概要

■期間

2026年5月2日（土）～5月8日（金）

■内容

・2点以上購入で10%OFF

・3点以上購入で15%OFF

■クーポンコード

・2点購入：2BUY10

・3点以上：3BUY15

■対象

Apple Watchバンド・ケース（※ブランド商品は対象外）

※ご購入時にクーポンコードの入力が必要です。

BELTIESについて

BELTIESは、Apple Watchバンドに特化した専門通販サイトです。

多様なデザイン・素材・価格帯の商品を取り揃え、ユーザーのライフスタイルに合わせた提案を行っています。

「Apple Watchをもっと自由に楽しむ」というコンセプトのもと、ファッション性と機能性を両立した商品ラインナップを展開しています。

BELTIESでは今後も、Apple Watchの可能性を広げる商品開発や、コラボレーション企画、オフラインイベントなどを通じて、新しい体験価値の提供を目指してまいります。

関連リンク

公式サイト：https://belties.shop/

特集ページ：https://belties.shop/ja-jp/blogs/news/golden-week-sale-2026

■ 会社概要

会社名：株式会社メディアエクシード

所在地：東京都新宿区新宿2丁目3-11 VORT新宿御苑 7F

URL：https://mediaexceed.co.jp/