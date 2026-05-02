個室完備の大衆とり酒場「とりいちず 前橋店」グランドオープン群馬県前橋市の駅近で生ビール0円キャンペーンを実施、食べ飲み放題でコスパよく楽しめる新店舗

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株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年5月1日（金）、群馬県前橋市に個室完備 大衆とり酒場とりいちず 前橋店をグランドオープンいたしました。



■ 前橋エリアで使いやすい個室完備の大衆酒場


「とりいちず 前橋店」は、前橋市千代田町エリアに位置し、仕事帰りの一杯から宴会まで、幅広いシーンで利用できる個室完備の大衆とり酒場です。



■ グランドオープン記念キャンペーン概要


キャンペーン内容


何杯飲んでも！生ビール 0円


実施期間


2026年5月7日（木）～2026年5月9日（土）


条件・注意事項


* 2時間制


* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします


* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須


* お通し代＋350円（税込385円）以上の商品をお一人様2オーダー必須



公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/




■ 名物鶏料理と“価格以上”の満足感


とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。


また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から仕込み、価格以上の満足感を大切にしています。


主な人気メニュー（一例）


* 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）


* 秘伝のかわ串／無限！あてチキ


* 今治焼鳥各種・月見つくね


* 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）


* 鶏雑炊、チキンチャーハン


* 自家製豆腐（店内仕込み）


* 究極のプリン（店内手作り）



今治焼鳥　レバー

無限！あてチキ

自家製豆腐の冷奴

■ 食べ放題・飲み放題で楽しめるコース


宴会や集まりには、


飲み放題付きコースや、


食べ放題＆飲み放題コースをご用意しています。


おすすめコース（一例）


* 季節限定 旬菜コース


　2時間飲み放題付き／全9品


　2,400円（税込）


* 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース


　120分制


　2,980円（税込）


名物の今治焼鳥や鶏料理を中心に、


しっかり食べて飲めるコース内容となっており、


観光利用から宴会まで幅広く対応します。


※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。




■ 店舗情報


店名
個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 前橋店


住所
群馬県前橋市千代田町5丁目13番地26号


営業時間
平日：16:00～28:00
土日祝：13:00～28:00


電話番号
027-212-1300


ご予約はこちらから：https://www.hotpepper.jp/strJ004577344/



■ とりいちずとは


大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。