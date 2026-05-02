【玉川高島屋】タラバカニ・いちご・アスパラガス！気候変化を受けた北海道の「今」をお届け。5月8日(金)から「初夏の大北海道展」開催。

株式会社高島屋

【1週目】5月8日(金)→13日(水) 【2週目】5月14日(木)→19日(火)

※期間により出店ブランドが異なります。

玉川高島屋では「初夏の大北海道展」を5月8日(金)から12日間開催いたします。北海道を知り尽くした高島屋の現地駐在バイヤーが「北海道の“今”推したい味覚」をご紹介する本催、今回は「次世代につなぐ・変わる北海道の美味」をテーマに、気候変動や技術の進化によりおいしさの増す旬の3食材「タラバカニ」「いちご」「アスパラガス」に注目！それぞれの「今だからの美味・こだわり」を集めました！もちろん地元の美味を会場でお楽しみいただける「イートイン」や定番の味も勢揃い！ゴールデンウィークが終わった今こそ近場で楽しめる北海道をぜひ満喫ください。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

▼ホームページ

https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/hokkaido/

気候の変化によって美味しくなる北海道の新たな味覚をどうぞ！

特集1＝旨みがのった今が旬「春タラバを主役にした贅沢メニュー」

蟹の道内漁獲量トップを誇る根室では、蟹の旬である春に獲れる「毛ガニ」 が主流でしたが、近年の海流変化などにより、蟹の餌となるプランクトンが増加し、幅広い水温に対応する 「タラバカニ」 の好漁場となっています。漁獲量もこの3 年で約3倍となり、根室の新しい春の味覚となっています。

※掲載は一例、会場では他にもございます。

★「春タラバカニ」堪能グルメ

根室産タラバカニ1杯のほぼ半分の蟹肉が豪快にドン！部位ごとの味比べを楽しんで。

【高島屋限定品】＜実演販売＞

●[札幌蟹工船] 札幌市中央区

たらば贅沢弁当（1折）3,456円〈各日50点限り〉

通常よりカニ身を15％増量！北海道産のタラバカニを、ほくほくの男爵いもで包んで。

【高島屋限定品】＜店内厨房調理＞

●[マルヒロ太田食品] 函館市

プレミアムジャンボタラバガニコロッケ（1個）864円〈各日100点限り〉

●2週目のみ出店 [うに専門店 世壱屋] 余市町

雲丹2種 王様たらば蟹弁当（1折）4,860円〈各日30点限り〉

特集2＝深い甘味とさわやかな酸味「完熟いちご」はスウィーツと相性抜群

近年の気候変化と栽培技術向上により北海道産いちごの品質が大きく向上！冷涼な気候を逆手に取り、低温でじっくり日数をかけ熟成させた道産いちごは甘味が深まり酸味がさわやかに！

※掲載は一例、会場では他にもございます

ブーケのような華やかさ、いちご本来の甘い香りが広がるリッチなソフトクリーム。

【高島屋限定品】＜実演販売＞

●[ピカタの森 駒ヶ岳牛乳] 森町

北海道産 生苺の贅沢パフェ（1個）1,700円

小麦粉と卵だけで焼き上げたスポンジ生地に濃厚な純正生クリームを挟み、いちごをトッピング

＜実演販売＞

●1週目のみ出店 [うらかわ菅農園] 浦河町

いちごスフレオムレット（1個）486円

北海道産いちごに加え、りんご・フランボワースを使用したフレッシュなパイ

【高島屋限定品】＜実演販売＞

●2週目のみ出店 [三角山アップルパイ専門店] 札幌市中央区

いちごのアップルパイ（1ピース）659円 〈各日70点限り〉

特集3＝甘くみずみずしい「旬のアスパラガス」を多彩なグルメで

収穫量が全国１位の「アスパラガス」 。温暖化による北海道の気温上昇の早期化により、春が旬の「アスパラガス」 も早く収穫できるようになっています。また独自農法の進化により品質の高い 「アスパラガス」 が生まれています。

※掲載は一例、会場では他にもございます。

堆肥にこだわり丁寧に育てられたアスパラガス。驚くほどの甘さとみずみずしさが味わえます。

●[野楽] 南幌町

アスパラガス（各種1束）648円から

こだわりのチーズと野菜の甘味がマッチ

【高島屋限定品】

●[おおともチーズ工房] 浜中町

アスパラベーコンピザ（冷凍、1枚）1,782円〈200点限り〉

北海道産のアスパラガス、チーズ、玉ねぎをたっぷり使用してしっとり食感に仕上げました。

【高島屋限定品】

●初登場・2週目のみ出店 [パークデリ] 札幌市中央区

アスパラベーコンパウンドキッシュ（1個）594円

地元の美味を会場で！「イートイン」

★【1週目】5月8日(金)→13日(水)

＜営業時間＞連日午後6時ラストオーダー、最終日は午後3時ラストオーダー

【玉川高島屋限定品】

●[鮨茶寮 四季彩] 釧路市

初夏の香り（1人前）4,950円〈各日30点限り〉

●初登場[札幌らーめん 輝風] 札幌市中央区

スペシャルトッピング元祖味噌バターコーンらーめん（１杯）1,390円

★【2週目】5月14日(木)→19日(火)

＜営業時間＞連日午後6時ラストオーダー、最終日は午後4時ラストオーダー

【高島屋限定品】

●初登場[てら田] 札幌市中央区

高島屋厳選握り（1人前）5,980円〈各日50点限り〉

【玉川高島屋限定品】

●初登場[麺処まるはBEYOND] 札幌市豊平区

ほぐしタラバと濃厚蟹油の贅沢味噌（１杯）2,800円〈各日100点限り〉

★【2週目】5月14日(木)→19日(火) 特別企画

今だからうれしい！おいしさギュッと、おトクに欲張りに

玉川高島屋名物！＜実演販売＞1,501円弁当〈各日各30点限定〉

※おたる蝦夷屋のみ、お一人様2点限りとさせていただきます。

■各日午前10時から各店舗にて販売

↑[すし処 雑魚亭] 函館市・・・・・さざなみ

●［魚河岸 ひかり寿司］ 札幌市中央区・・・・・・魚河岸弁当

●［札幌蟹工船］ 札幌市中央区・・・・・蟹屋のかに弁当

●［おたる蝦夷屋］ 小樽市・・・・・海峡弁当※お一人様2点限り

●［うに専門店 世壱屋］ 余市町・・・・・・雲丹とサーモンいくら弁当

●［和牛王国 ウエムラ］ 白老町・・・・・白老牛３種盛弁当

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※都合により、出店店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。

※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】

玉川高島屋 03-3709-3111(代表)