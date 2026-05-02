名古屋発コスパ最強と行列の絶えない、「昼だけうなぎ屋」監修の、新ブランド：炭焼鰻と特選和牛「ふじさん」がうなぎの名産地、浜松市に初上陸！！

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行う株式会社アクトコミュニティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柳瀬雅斗）がオーナー制に基づき運営する「コスパ最強本格うなぎ」をコンセプトにした炭火鰻専門店「昼だけうなぎ屋」が、今まで昼のみの間借り営業としてブランドから、鰻専門店のブランド「炭火鰻と特選和牛ふじさん」を2025年7月に1号店を四日市市にオープンし、今回8店舗目となる店舗が静岡県浜松市にオープン致します。

【うなぎの聖地】浜松市にふじさんこだわりの関西焼きをお届けいたします！

鰻を一尾半使用した「鰻丼 極上」

静岡県浜松市はうなぎの激戦区として知られています。

うなぎの聖地・浜松の皆様に、「私たちが自信を持って提供する『炭焼の技術』を味わっていただきたい」という思いがあり、伝統と日常が共存するこの街に、三重県四日市市で大人気のうなぎ専門店『炭火うなぎと特選和牛ふじさん浜松原島店』がオープンいたします。

本店で大人気メニューの【天まぶし】が登場！！

写真は天まぶし「特上」。うなぎ3カット、季節の天ぷら2種、かき揚げ、エビ4尾。 天まぶしは「上」うなぎなし。「極上」うなぎ3/4尾。合計３種類ございます。

季節の天ぷらを使用し、天ぷら定食として、特製ダレの天丼として、最後は出汁で天茶漬けとしてサラサラと3度にわたって楽しめる天まぶし。サクッと軽やかに揚げた天ぷらを、贅沢にのせた一皿。

海老の甘み、旬野菜の香り、衣の軽やかな食感、すべてが、炊きたてのご飯と重なり合う。

サクサクから、じゅわっと広がる旨みへ。天ぷらの新体験を感じる新たな名物メニューも引っ提げ、幅広い皆様に受け入れていただけるようにしていきたいと思っております。

当店の特徴

【新鮮な生の鰻】今では高級食材となってしまった、「鰻」ですが、我々「ふじさん」ブランドでは、高級店と変わらないクオリティの鰻を使用しております。卸問屋の厳しい基準で目利き選別された脂乗りの良く、身の柔らかい「ニホンウナギ」を使用しております。その鰻が他のお店の平均価格よりも約半額の価格で提供させていただきます。

【ブランド米食べ放題】近年価格高騰が悩まれる、国産ブランド米。こちらも、当店ではご飯おかわり自由となっております。高火力で一気に炊き上げるオリジナルの「羽釜」を使用しております。その炊き立て、ホクホクのお米も、なんとおかわり自由！満腹になるまでお楽しみいただけます。

【100％炭火】炭火で調理された本格鰻がお楽しみいただけます。近年、ガス調理が増えてしまった、鰻屋が多い中、当店では、生の状態から完全に炭火にこだわり高火力で一気に調理します。一口頬張った瞬間に鰻にほのかに炭の香りが漂い、非常に美味しい鰻がお楽しみいただけると自負しております。

【季節の天ぷら登場！！】季節の天ぷらが単品注文が可能です。当店は天ぷらにも力を入れており、四季ごとに天ぷらの内容が変わり、飽きさせない、お客様にとって満足度の高い商品となっております。

「ふじさん」では鰻を主軸とした名物が目白押し！！

鰻を主軸として、浜松の皆様にお楽しみいただけるように、御膳メニューを用意。ご家族ご友人とも一緒にお召し上がり頂ける「桶うなぎ」もお楽しみください。

ふじさん自慢の一品。近江牛の和牛うなぎひつまぶしもご用意ございます。

香ばしく焼き上げた鰻の旨みと、厳選和牛のとろけるコクが、ひとつの器で出会う、それが、“和牛うなぎひつまぶし”。

炭火で引き出した鰻の芳醇な香り。

噛むほどに広がる和牛の深い旨味。

そして、羽釜で炊き上げた艶やかなご飯が、すべてを包み込みます。

和牛うなぎひつまぶし特上。

もちろん「昼だけうなぎ」名物の富士マウンテン鰻もお楽しみ頂けます！

昼だけうなぎ屋の名物、贅沢にも2尾使用した、「富士マウンテン」鰻丼も、もちろん「ふじさん」でもお楽しみ頂けます。鰻たくさん食べたいという鰻メンタルの方にも満足していただける事間違いなし！

＜店舗情報＞

店 名 炭火鰻と特選和牛ふじさん 浜松原島店

住 所 〒435-0047 静岡県浜松市中央区原島町288-4

電話番号 053-582-7330

営業時間 ランチ 11時-14時30分(LO14時)ディナー 17時-21時(LO20時30分)

座 席 数 50席

定 休 日 なし

駐車場 19台

H P https://www.unagihirudake.com

＜炭火鰻と特選和牛ふじさんの特徴＞

◼️高級店で提供されているニホンウナギを使用

厳選したエサと水質で育ったニホンウナギを使用しております。



当店では、三重の老舗鰻卸問屋から届く、厳しい基準をクリアした、「良質」で「安全」な厳選した鰻のみを使用しております。

高級名店でも取扱う鰻は、身も柔らかく、脂がしっかりのっていてクセがないのが特徴です。

◼️職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮に成功したことで、店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

◼️ボリューム満点なのにリーズナブル

現在ではハレの日の食事という高級なイメージとなってしまった鰻をお値打ち価格で日常的に楽しめる大衆価格にこだわっています。

店舗を間借りすることで費用を抑え原価に還元。相場の約半額でのご提供を実現しております。