【ダイアナ】錦糸町テルミナ2 1Fに 5/2(土)に新規オープン！
ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より新規オープンのお知らせです。
2026年5月2日(土)よりダイアナ 錦糸町テルミナ2店が1Fにてオープンいたします。
オープンを記念し、限定カラーのアイテムやノベルティをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。
■限定商品について
【SHOES】
左
商品番号：FA 54365
価格：\18,150(税込)
ヒール高：4cm台
サイズ展開：S-XLcm
カラー展開：シルバーメッシュチュール
右
商品番号：KW 55352
価格：\18,700(税込)
ヒール高：5cm台
サイズ展開：S-XLcm
カラー展開：シルバーメッシュチュール
■ノベルティキャンペーン
オープンを記念して、シューズまたはバッグをお買上いただいたお客様にノベルティ「オリジナルバッグチャーム」をプレゼントいたします。ぜひご来店くださいませ。
※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。
※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。
ダイアナ 錦糸町テルミナ2 店
住所：〒130-0013
東京都墨田区錦糸1丁目 2-47 テルミナ2 ラ・ガール 1階
TEL：03-5637-7228
営業時間：11:00～21:00
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1149
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp