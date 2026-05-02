【ダイアナ】錦糸町テルミナ2 1Fに 5/2(土)に新規オープン！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より新規オープンのお知らせです。

2026年5月2日(土)よりダイアナ 錦糸町テルミナ2店が1Fにてオープンいたします。

オープンを記念し、限定カラーのアイテムやノベルティをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。

■限定商品について

【SHOES】

左

商品番号：FA 54365

価格：\18,150(税込)

ヒール高：4cm台

サイズ展開：S-XLcm

カラー展開：シルバーメッシュチュール

右

商品番号：KW 55352

価格：\18,700(税込)

ヒール高：5cm台

サイズ展開：S-XLcm

カラー展開：シルバーメッシュチュール

■ノベルティキャンペーン

オープンを記念して、シューズまたはバッグをお買上いただいたお客様にノベルティ「オリジナルバッグチャーム」をプレゼントいたします。ぜひご来店くださいませ。

※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

ダイアナ 錦糸町テルミナ2 店

住所：〒130-0013

東京都墨田区錦糸1丁目 2-47 テルミナ2 ラ・ガール 1階

TEL：03-5637-7228

営業時間：11:00～21:00

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1149■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL：https://www.dianashoes.co.jp