ダイハツジャパンオープン2026 チケット販売のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、2026年7月14日（火）から7月19日（日）まで東京体育館にて開催する「ダイハツジャパンオープン2026バドミントン選手権大会」の観戦チケット販売スケジュールをお知らせいたします。

本大会では、未来のバドミントンファンの創出と競技普及を目的に、高校生以下の方は無料で観戦いただけます。世界トップレベルのプレーを、ぜひ会場でご体感ください。

■チケット販売スケジュール

・ファンクラブ先行販売

2026年5月16日（土）10:00 ～ 5月22日（金）23:59

（BIRD MEMBERS公式サイト: https://fan.badminton.or.jp/）

・ローソンチケット先行販売

2026年5月23日（土）10:00 ～ 5月29日（金）23:59

・一般発売 / 海外販売

2026年5月30日（土）10:00 ～ 各大会日18:00

■チケット料金

※今大会のチケット価格は、ダイナミックプライシングでの販売となり、価格は日々変動いたします。

ダイナミックプライシングとは、試合日程、席種、天候などに関するデータ分析を基に需要予測を行い、需要に応じたチケット価格の変更を自動的に行う仕組みです。ダイナミックプライシングでは、購入タイミングにより価格が変動する可能性があります。最新のチケット価格は、チケット販売サイトにてご確認の上、お買い求めください。車いす席は価格変動対象外となります。

▼チケット情報はこちら

https://l-tike.com/sports/djo2026/

■大会概要

・大会名：ダイハツジャパンオープン2026バドミントン選手権大会

・日程：2026年7月14日（火）～7月19日（日）

・会場：東京体育館（東京都・渋谷区）

・競技種目：男子シングルス/男子ダブルス/女子シングルス/女子ダブルス/混合ダブルス

ダイハツジャパンオープンは、HSBC BWFワールドツアーの中でも上位2番目のグレードである「Super750」に位置づけられる国際大会であり、日本で開催される大会の中では最高グレードを誇ります。世界のトッププレーヤーが一堂に会し、ハイレベルな戦いが繰り広げられます。

▼大会特設サイトはこちら

https://daihatsu-japan-open.com/