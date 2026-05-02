「ぷよぷよ」シリーズの情報をお届けする公式番組「ぷよぷよ ぷよっとじかん #8」5月5日（火）19時30分より配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、「ぷよぷよ」シリーズに関する情報をお届けする公式番組「ぷよぷよ ぷよっとじかん #8」を、2026年5月5日（火）19:30よりYouTubeにて配信します。

本番組は、「ぷよぷよ」シリーズでアルルやクルーク役を務める園崎未恵さんが番組MCを担当し、ゲストとともに盛りだくさんの内容でお送りします。

今回の放送は、声優の前野智昭さんをゲストにお迎えし、『ぷよぷよ!!クエスト』の最新情報やぷよっとニュースなどのコーナーをお届けします。

さらに、番組視聴後に、『ぷよぷよ!!クエスト』のゲーム内アイテムがもらえる特典もありますので、ぜひご視聴ください。

◆公式番組「ぷよぷよ ぷよっとじかん #8」

■配信日時：2026年5月5日（火）19:30

■視聴URL：YouTube：https://youtu.be/xGNe2a8EgKQ(https://youtu.be/xGNe2a8EgKQ)

※本番組は事前に収録した内容をプレミア公開でお届けします。

■出演者

MC：園崎 未恵さん（アルル役、クルーク役ほか）

ゲスト：前野 智昭さん

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田 水紀

園崎 未恵さん

前野 智昭さん

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田 水紀

◆番組へのおたよりを大募集！

X（エックス）で番組へのおたよりを大募集します。メッセージ、イラスト、写真など形式は自由です。ハッシュタグ“#ぷよっとじかん”をつけて投稿し、ぜひ感想をお聞かせください！

■投稿方法：Xでハッシュタグ“#ぷよっとじかん”をつけて投稿

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年5月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

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