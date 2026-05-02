『ジャンプSQ.』（集英社）で連載中の人気漫画「怪物事変」の舞台、【舞台「怪物事変」-東京編-】の出演キャストなど情報が解禁！

株式会社アニメイトホールディングス

先日、「ジャンプ SQ.」（集英社）にて連載中の藍本 松氏による人気漫画『怪物事変』の舞台化を発表し、大きな反響をいただきました。

そしてこのたび、『舞台「怪物事変」-東京編-』の詳細情報を解禁いたします。

総合演出は毛利亘宏氏、脚本・演出は鄭 光誠氏が担当。原作の魅力を活かしつつ、舞台ならではの表現で新たな「怪物事変」の世界をお届けします。

『舞台「怪物事変」-東京編-』は、2026年9月17日（木）から27日（日）まで、シアターHにて上演予定です。

出演キャストには、日下 夏羽役を富本惚昭さん、隠神 鼓八千役を和泉宗兵さん、蓼丸 織役を田中尚輝さん、岩木山雪里白那之五十六子 晶 役を大見拓土さん、飯生 妖子 役を大湖せしるさんが決定。実力派キャストが集結し、作品を鮮やかに描き出します。

今後の続報にもぜひご期待ください！

出演キャスト

日下 夏羽役：富本惚昭

隠神 鼓八千役：和泉宗兵

蓼丸 織役：田中尚輝

岩木山雪里白那之五十六子 晶 役：大見拓土

飯生 妖子 役：大湖せしる

公演情報

■タイトル：舞台「怪物事変」-東京編-

■会期：2026年9月17日（木）～2026年9月27日（日）

■会場：シアターＨ（〒140-0012 東京都品川区勝島1-6-29）

キャスト：

日下 夏羽 役：富本惣昭

隠神 鼓八千 役：和泉宗兵

蓼丸 織 役：田中尚輝

岩木山雪里白那之五十六子 晶 役：大見拓土

飯生 妖子 役：大湖せしる

他

■スタッフ

原作：「怪物事変」藍本 松（集英社「ジャンプSQ.」連載中）

総合演出：毛利亘宏

脚本・演出：鄭 光誠

他

■公式HP：https://www.kemonojihen-stage.com/

■公式X：https://x.com/kemonojihen_sta（＠kemonojihen-stage）

(C)藍本松／集英社 (C)舞台「怪物事変」東京編製作委員会