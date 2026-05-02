株式会社イーカムグループより、パリ・サンジェルマン（PSG）のエンブレムを配した「grained fabric boston bag & pouch series」を発売いたします。

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、パリ・サンジェルマン（PSG）のエンブレムを配した「grained fabric boston bag & pouch series」を、5月中旬より発売いたします。

ブラックをベースに、PARIS SAINT-GERMAINのエンブレムを品良くデザイン。表面にシボ加工を施した「grained fabric（グレインドファブリック）」を採用することで、ラグジュアリーな質感と高い耐久性を両立させました。シンプルながらも洗練された存在感を放ち、日常のコーディネートを格上げします。

ラインアップは、旅行やスポーツに最適な「ボストンバッグ」、デイリーユースしやすい「ミニボストンバッグ」、小物の整理に便利な「ポーチ」の3タイプを展開。ビジネスからレジャー、タウンユースまで幅広いシーンで活躍し、スポーツミックスやモダンなストリートスタイルにも自然に溶け込むアイテムです。

パリ・サンジェルマンの魅力を日常に取り入れられる上質なバッグシリーズとして、ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■ミドルボストンバック\8,690（tax included）

■ミニボストンバック\6,490（tax included）

■ポーチ\4,290（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/