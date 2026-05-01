「Bitfan」にて歌手SAYAKAのオフィシャルサイト＆ファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年5月1日（金）にSAYAKAのオフィシャルサイト＆ファンクラブを公開します。

SAYAKA（さやか）は2023年、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演し、翌年にはBMSG主催の『No No Girls』でセミファイナリストとなり、注目を集めました。2025年10月、6人組ガールズグループBe Girlsのメインボーカルとしてデビュー。2026年5月19日にはCDデビューも控えています。

17年にわたるピアノ経験を活かした弾き語りを得意とし、青山学院大学文学部日本文学科で培った繊細な言語感覚を背景に、作詞やメロディ制作にも関わるなど、アーティストとしての表現の幅を広げています。

また、アパレルブランド「HARE」のモデルとしても活動するなど、音楽とファッションの両面で存在感を放っています。

今回オープンしたのは、SAYAKAのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、最新情報の配信はもちろん、会員限定のギャラリーやムービー、チケット先行販売、ファンクラブ限定グッズ販売など、ここにしかないコンテンツをお楽しみ頂けます。

また2026年7月には、バースデーイベントの開催を予定しています。公演およびチケット先行に関する詳細は、後日お知らせいたします。

サイトの詳細は以下よりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

SAYAKAオフィシャルファンサイト【SAYAKA Notes】

■URL

https://sayakafuruhashi.bitfan.id/

■会費

月額：550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ） をご利用いただけます。

■早期入会キャンペーンの内容

2026年7月までに入会された方限定の会員証発行

■会員限定コンテンツ

GALLERY、MOVIE、バースデーメッセージ、チケット先行販売、ファンクラブ限定グッズ販売

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk