【CV：白石涼子】CANDY VOICE ASMR新シリーズ 第4弾発売開始！『夢見ぐらし。学級委員長 咲喜編 ～幸せの続きは夢の中で～』

株式会社WEST FOREST

ASMRブランド「CANDY VOICE」は、昨年10月より始動した新シリーズ『夢見ぐらし。』より、第4弾となる「学級委員長 咲喜編（CV：白石涼子）」を2026年5月2日（土）0:00よりDLsiteにて販売開始いたします。

【公式HP】https://yumemigurashi.com(https://yumemigurashi.com)

声優に白石涼子を起用。

プロジェクトの実施背景

日常の延長線にある、どこか曖昧で優しい時間を描く本シリーズは、第1弾から第3弾までASMRファンから高い評価をいただいております。

『ねこぐらし。』シリーズを筆頭に、多くの支持を得てきたCANDY VOICEが、“夢と現実の狭間”をテーマにした新境地へと踏み出す最新作として、本日、第4弾「学級委員長 咲喜編」を発売いたしました。 声優・白石涼子さんが演じるキャラクターの強気な言葉の裏に隠された素直な想いが、眠りに落ちる直前の心にそっと寄り添う物語をお届けします。

作品概要

耳から脳へ響き渡る、これまでにないASMR体験。 舞台となるのはアパート「モナムール」101号室。 ここに引っ越してきてから僕は、必ず夢を見る。 僕も知らない『僕』と、誰も知らない『女の子』の、どこか懐かしく、幸せなひとときを描いた2時間を超える超大作です。

【本作の具体的な特徴】

登場キャラクター：咲喜（CV：白石涼子）

派手な見た目に反して成績優秀な17歳の学級委員長。 一途で奥手な彼女の「デレ」を、実力派声優・白石涼子さんの熱演でお楽しみいただけます。

極上の音響設計

専門の音響効果スタッフが、耳かき音、お耳手袋マッサージ音、雨音、咲喜の囁きや吐息など、臨場感溢れる極上の耳心地を追求しました。

2時間を超える大ボリューム

合計2時間21分27秒に及ぶトラック構成で、心地よいASMR体験と深いストーリー性を融合させています。

リリース記念キャンペーン

発売から28日間限定で20%OFFの特別価格（税込1,584円）にて提供いたします。

今後の展開

株式会社 CANDY VOICEは、“耳で感じる物語”をテーマに、癒やし効果の高いサウンドと心に響くストーリーを融合させ、聴く人に最高の安らぎを届けることを目指しています。 今後も『夢見ぐらし。』シリーズを通じて、新たな音声体験を継続的に展開してまいります。

担当者のコメント

株式会社 CANDY VOICE 制作担当より

「白石涼子さんの表現力により、キャラクターの繊細な感情が吹き込まれました。 囁きや環境音に包まれながら、夢と現実が交錯する物語の幸せな結末に、ぜひ辿り着いてください。」

商品情報

- タイトル： 【快眠ASMR】夢見ぐらし。学級委員長 咲喜編 ～幸せの続きは夢の中で～- 発売日： 2026年5月2日- 出演（声優）： 白石涼子- 価格： 通常価格 1,980円（税込）- 販売ページ： https://www.dlsite.com/home/announce/=/product_id/RJ01604476.html

株式会社 CANDY VOICEについて

社名： 株式会社 CANDY VOICE

事業内容： ASMR音声作品の企画・制作・販売

○公式HP

https://yumemigurashi.com

○各種リンク

X：https://x.com/CandyVoiceASMR

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjJqCLVcNdRrqTUb-82LBAw

TikTok：https://www.tiktok.com/@candyvoice_asmr

Ci-en HP：https://ci-en.net/creator/6740