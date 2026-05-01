U-GAKU、2026年夏のEnglish Campを開催／小中学生を対象に国内外5拠点で実施、関西エリアは大阪・和歌山の新拠点で展開

株式会社Crepity

株式会社Crepity（本社：東京都渋谷区、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）が運営する留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」は、2026年夏休み期間中、小中学生を対象とした合宿型英語プログラム「U-GAKU English Camp」を国内外5拠点で開催いたします。なお、今回の夏期開催では、関西エリアにおいて新たに大阪・和歌山の2拠点を開設し、これまで以上に参加しやすい体制へと拡充いたしました。本プログラムは、単に英語を「学ぶ」だけでなく、外国人講師との共同生活や地域のアクティビティを通じて英語を「使う」体験を提供します。英語への自信を深めるとともに、日常生活の習慣化を通じて自立心を養う「自己効力感」を育む内容となっています。

サービス紹介ページ：https://u-gaku.jp/english-camps/

新拠点ページ：https://u-gaku.jp/english-camps/kansai

〇U-GAKU English Campとは

U-GAKU English Campは、英語力と自立心を同時に育む合宿型プログラムです。外国人講師や多国籍スタッフとの共同生活を通じて、子どもたちが英語を「学ぶ」場としてではなく「使う」場として体験できる環境を提供します。日本人バイリンガルスタッフが常駐し、食事・生活面でのサポート体制も整えているため、英語力不問・初参加の小中学生でも安心して参加できます。

U-GAKUのミッションは「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」。English Campはその実践の場として、英語学習にとどまらず、親元を離れた生活を通じた自立心の醸成、多様な価値観を持つ仲間との交流を通じた国際感覚の育成を目指しています。

2025年夏の開催では徳島・長野・セブ島の3拠点で延べ55名の小中学生が参加し、プログラム終了後に「英語を身近に感じた」「海外への挑戦意欲が高まった」との声が多数寄せられました。

2025年夏開催時のレポート：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000092044.html

2026年春開催時のレポート：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000092044.html

〇新拠点設立について

昨今の中東地域や国際情勢の変化を受け、海外留学に対して不安を感じる保護者の声が一定数見られるようになっています。こうした状況を踏まえ、U-GAKUでは国内にいながら英語環境を体験できる機会の拡充を進めてきました。

2026年夏は、従来の実績を持つ徳島拠点での運営ノウハウを活かしつつ、関西エリアにおいて新たに大阪・和歌山の2拠点を開設。都市部からのアクセスの良さと、自然環境を活かした体験の両立により、より多くのご家庭にとって参加しやすい環境を整えています。

大阪拠点では利便性の高い立地を活かした集団生活型プログラムを、和歌山拠点では海や自然に囲まれた環境での体験型プログラムを提供し、それぞれ異なる特徴を持つキャンプとして展開します。

〇2026年夏のEnglish Camp 実施概要

【新拠点】大阪 English Camp

場所：大阪府立少年自然の家

日程：2026年7月26日（日）～8月1日（土）〈6泊7日〉

関西主要都市からアクセスしやすい立地で、英語環境での共同生活を通じた実践的なコミュニケーション機会を提供します。

【新拠点】和歌山 English Camp

場所：和歌山県立白崎青少年の家

日程：

2026年8月2日（日）～8月8日（土）〈6泊7日〉

2026年8月10日（月）～8月15日（土）〈5泊6日〉

海に囲まれた自然環境の中で、アクティビティと英語学習を組み合わせた体験型プログラムを実施します。

セブ島 English Camp

場所：フィリピン・セブ島

日程：2026年7月19日（日）～8月29日（土）

料金：

6泊7日 199,800円

13泊14日 399,600円

20泊21日 599,400円

海外拠点であるセブ島では、完全英語環境での実践力を高めるプログラムを提供します。午前はネイティブ講師によるマンツーマン授業を中心とした英語レッスン、午後はカルボンマーケットでの現地交流やマリンアクティビティなど、フィリピンの文化・人々のホスピタリティに直接触れる体験が組み込まれています。英語力の向上と同時にグローバルな視野を広げる機会を提供します。

沖縄 English Camp

場所：沖縄・北谷エリア

日程：2026年7月26日（日）～8月15日（土）

料金：

6泊7日 199,800円

13泊14日 399,600円

20泊21日 599,400円

国内にいながら英語に触れる機会が豊富な沖縄にて、実践型の英語プログラムを提供します。外国人講師との英語環境に加え、ビーチアクティビティなどの体験を通じて、自然な形で英語を使用する機会を創出。初めての参加でも安心できる国内環境の中で、英語学習と異文化体験を両立します。

長野 English Camp

場所：長野・塩尻「陽だまりの家」

日程：2026年7月26日（日）～8月15日（土）

料金：

6泊7日 199,800円

13泊14日 399,600円

20泊21日 599,400円

長野の自然豊かな環境のもと、農業体験や地域の文化体験を英語で行う探究型・実践型プログラムを展開します。野菜の栽培・収穫から料理、ツリーハウスづくりなど、子どもたちが自ら手を動かしながら英語でコミュニケーションする機会を数多く設けています。

〇U-GAKU English Campの今後の展望

U-GAKU English Campは今後、都市部近郊において「日常から離れた環境での英語体験」を提供するプログラムとして、拠点展開を進めてまいります。

海外渡航の有無に左右されず、国内外いずれの環境でも参加できる選択肢を用意することで、より多くの子どもたちに英語を「楽しむ」体験を届けていくことを目指します。

引き続き、安全性と学習価値の両立を重視しながら、多様なニーズに応じたプログラム開発とエリア拡充に取り組んでまいります。

〇「U-GAKU」とは

◆概要

U-GAKUは、「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」をミッションに、「U-ENGLISH LESSON」と「U-LIFE LESSON」の2つのレッスンを通して、英語力の向上はもちろんのこと、英語学習及び今後の人生の目標設定までサポートし、プログラムを通じた成果の最大化に尽力します。そして、年齢・国籍さまざまの多様性に富んだ仲間との出会い・交流の場をご提供し、自分の生きたい人生へと舵を切る、その挑戦もサポートします。

◆U-GAKUのこだわり

U-GAKUは、「今の人生、自分の何かを変えたい」という参加者の潜在的なニーズにとことん向き合うために、留学前だけでなく、留学中も責任を持って参加者に対して変化のきっかけとなる機会の提供ができるよう、斡旋が多いこの業界の中で、自社にて留学プログラムを運営しています。

我々が直接参加者と関わることで、一人ひとりに合ったプログラムを可能にするとともに、滞在中でのニーズや価値観の変化に対応しています。参加者には、身近な存在には恥ずかしさや申し訳なさのため、抱え込んでしまってなかなか言えない心の奥の声を吐き出せるような環境やプログラムを整えています。そうした自分の心の中に自分自身が改めて向き合う機会、それを外部に吐き出す機会を設けることで、心が軽くなったり、前を向いて人生を歩んでいくためのきっかけとしています。この機会を通して自身の価値観に変化があったり、自分を取り巻く世界の見え方が変わったりと、参加者の人生が一歩前に進むようなきっかけとなればと思っています。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：国内留学/海外留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、事業開発の伴走支援/コンサルティング事業、マーケティング支援事業、プロジェクトマネジメント支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

広報担当宛メールアドレス：info@crepity.jp