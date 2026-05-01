【LINEギフト】「母の日特集」を公開 「ハズさないギフト」選びを提案

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が提供する「LINE」を通じて、友だちにさまざまなプレゼントを贈れるサービス「LINEギフト」は、「母の日特集」を公開しました。

特集では、失敗しにくいギフト選びを助けるコンテンツや商品ラインアップを展開しており、あわせて母の日当日に対象商品で利用できる70%OFFクーポンや、人気ブランドに利用できるクーポン配布、スターバックス30周年施策と連動したキャンペーンも実施します。

■「ハズさないギフト」がみつかる、母の日特集

母の日は、日頃の感謝を伝える大切な機会である一方、「何を贈れば喜んでもらえるかわからない」と悩む方も多いイベントです。

「LINEギフト」では、母の日のギフト選びを頑張るあなたに、ほしいものピック上にて気になる商品の“ほしい（(ハート)）”ボタンをタップするだけで、人気商品が合計2万名様に当たる「ほしいを選ぶだけキャンペーン」を開催中です。

参考プレスリリース：“ほしい((ハート))”するだけで人気商品が当たる「ほしいを選ぶだけキャンペーン」を開催

https://lin.ee/7G3wgIOs

さらに、昨年多くの方に選ばれた母の日ベストテンや、ラッピングや梱包が喜ばれたギフトなど、実際に受け取った人のレビューをもとに選べる商品ラインアップのほか、有名ブランドの公式商品も多数展開し、ハズさないギフト選びをサポートします。

母の日特集

URL: h(https://lin.ee/8enr5eQ)ttps://lin.ee/8enr5eQ

(https://lin.ee/8enr5eQkome)※スマートフォン限定/「LINE」が起動

「LINEギフト」は、ギフトの受け取りやすさも母の日の贈り物として選ばれる理由の一つとなっています。

実際に「LINEギフト」のLINE公式アカウントにて、子どもからLINEギフトでギフトをもらったことがある50歳以上の女性6,091人を対象にアンケートを実施したところ、「お子さまからもらったLINEギフトは、スムーズに受け取れましたか？」という質問に対し、95%の方が「スムーズだった」「とてもスムーズだった」と回答しました。

アンケート調査概要

LINEギフトのLINE公式アカウントによるアンケート調査

調査対象：日本在住の50歳以上の女性

実施時期：2026年3月19日（木）～3月23日（月）

有効回答者数：6,091

※表/グラフ中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しています。

■人気ブランドが20%OFFなど各種クーポンを配布

母の日にあわせて、全員が獲得できる10%OFFクーポンや、人気約20ショップで使える20%OFFクーポンなどを配布します。これにより特別感のあるブランドギフトも選びやすくなります。

さらに、準備が間に合わなかった方向けに「遅れてごめんねクーポン」も用意しています。

※各クーポンの詳細・条件は、各クーポンの注意事項をご確認ください。

※キャンペーン期間中であっても、クーポン利用上限数に達した場合、早期終了する可能性があります。

※予告無く内容・仕様が変更になる場合があります。

- 早割クーポン10%OFF配布期間：2026年4月16日（木）11:00～5月6日（水）10:59利用期間：2026年5月1日（金）0:00～ 5月6日（水）23:59獲得方法：母の日特集で獲得※友だち宛・自分宛どちらでも利用できます。※3,000円以上100,000円以下の商品が対象です。※クーポン利用可能な配送ギフトが対象です。- ショップクーポン20%OFF配布期間：2026年5月1日（金）11:00～2026年5月12日（火）10:59利用期間：2026年5月1日（金）11:00～2026年5月12日（火）23:59獲得方法：対象ショップのショップページ並びに、対象ショップの商品ページで獲得対象ショップ：HACCI、ロクシタン、SABON、パティスリー銀座千疋屋など人気の約20ショップ※友だち宛・自分宛どちらでも利用できます。※各ショップ1枚までの利用です。- 母の日クーポン10%OFF配布期間：2026年4月16日（木）11:00～5月10日（日）21:59利用期間：2026年5月7日（木）0:00～5月10日（日）23:59獲得方法：母の日特集で獲得など※友だち宛・自分宛どちらでも利用できます。※2,000円以上100,000円以下の商品が対象です。- 母の日当日もらえるクーポン70%OFF獲得期間：2026年5月10日（日）0:00～5月10日（日）23:59利用期間：2026年5月10日（日）0:00～5月31日（日）23:59獲得方法：獲得期間中に3,000円以上のギフトを友だち宛または自分宛に1回贈る（対象者は自動獲得）対象商品：スターバックス ドリンクチケット（500円）※3,000円以上（クーポン・ポイント適用前）の購入が対象です。1回の購入で複数人に贈る場合も、宛先1人あたり3,000円以上が条件となります。また、獲得タイミングは購入いただくギフトの種類によって異なります。獲得期間を過ぎた場合でも、条件を達成した時点でクーポンを自動で獲得いただけます。※友だち宛・自分宛どちらでも利用できます。- 遅れてごめんねクーポン10%OFF配布期間：2026年5月10日（日）22:00～5月13日（水）10:59利用期間：2026年5月10日（日）22:00～5月13日（水）23:59獲得方法：母の日特集で獲得※友だち宛・自分宛どちらでも利用できます。※2,000円以上100,000円以下の商品が対象です。

■スターバックス30周年と連動したキャンペーンを実施

スターバックスの30周年を記念し、「LINEギフト」ではキャンペーンを実施しています。

- 友だちにギフトを贈ると自分にも届く「Gift1 Get1キャンペーン」

「Gift1 Get1キャンペーン」は、対象商品を友だちに贈ると自分もギフトがもらえる、贈る人・受け取る人の双方が楽しめるキャンペーンです。今回は、対象商品「Book of eGifts（500円×6枚）」を購入し友だちに贈ると、自分にもドリンクチケット（500円分）がもらえるキャンペーンです。

贈る楽しさに加えて、自分自身も体験できる仕組みを通じて、ギフト利用のきっかけを提供します。

・対象ギフト：Book of eGifts 500円×6枚（3,000円）

・自分がもらえるギフト：ドリンクチケット（500円）

・対象期間：2026年4月8日（水）～5月12日（火）

※先着上限に達し次第終了。

※キャンペーンページ経由での購入のみ対象。

- 30周年デザインメッセージカード

スターバックスの商品を購入した方限定で、30周年デザインのメッセージカードを選択でき、特別な日のギフトにさらに想いを添えて贈れます。

・対象期間：2026年4月8日（水）～5月26日（火）

※掲載は予告無く終了となる場合がございます。

- 30周年を記念したドリンクチケットセット販売

30周年を記念して登場した名作『THE STAR フラペチーノ(R)』をデザインした、ドリンクチケット（700円）を5枚組のセット商品を販売します。

・商品名：ドリンクチケットセット 30th セレクション（700円×5枚）

・対象期間：2026年4月8日（水）～5月26日（火）

※販売期間は予告無く終了となる場合がございます。

※THE STAR フラペチーノ(R)につきましては、一部店舗で販売が終了している可能性があります。

「LINEギフト」は、今後もユーザーの多様なギフトシーンに寄り添うとともに、“相手ありき”のはずさないギフトを贈れるサービスの提供を追求していきます。

【LINEギフトについて】

https://linegift.line.me/

「LINEギフト」は、「LINE」のトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や季節イベント、大切なライフイベントなどさまざまなシーンで利用いただき、累計ユーザー数は4,000万人（※）を突破するなど成長を続けています。

※2025年9月時点で「LINEギフト」を贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数