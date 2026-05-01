世界三大自転車レース「ジロ・デ・イタリア」 5月8日(金)開幕！ 全21ステージ独占生中継　J SPORTSオンデマンドではスタートからフィニッシュまで完全LIVE配信！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」 ※1)は、5月8日(金)に開幕する第109回ジロ・デ・イタリアの全21ステージをJ:COM及び全国のケーブルテレビ局、スカパー！にて生中継します。またPC、スマホ、タブレットで見られる 「J SPORTSオンデマンド」※2 では日本語実況・解説に加え、現地実況・解説(英語)にてスタートからフィニッシュまで全ステージを完全LIVE配信します。そして、より多くの皆さまにグランツール初戦ジロ・デ・イタリアの素晴らしさをお届けするため、第1ステージの模様を無料放送/無料配信※3します。第1ステージならではの華やかさをお楽しみください。

世界三大自転車レース「グランツール」の1つとしてフランスのツール・ド・フランス、スペインのブエルタ・ア・エスパーニャと並び称せられ、最初に開幕するのがジロ・デ・イタリアです。

109回目の今年は東欧ブルガリアで開幕。黒海沿岸から首都ソフィアまで3ステージを戦います。イタリア上陸後はスプリントと山岳が交錯、ブロックハウスやコルノ・アッレ・スカーレで総合争いの本格化が見込まれます。第2週はトスカーナでの40km超の個人タイムトライアル、アオスタ渓谷の難関山岳を経てミラノでのスプリントフィニッシュ。最終週はローマ行きの前に2つの厳しい山岳ステージがあり、ドロミテ山塊のクイーンステージとなる第19ステージで今大会の最高峰(チマ・コッピ)標高2,233mジャウ峠を越え、翌日最後の山岳決戦で決着、ローマでフィナーレを迎えます。

21ステージの総距離3,466km、累積標高は48,700m。

今大会も18のワールドチーム、5つのプロチームの計23チームが出場します。

出場予定選手で注目はツール・ド・フランス総合優勝2回、ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝1回のヨナス・ヴィンゲゴーハンセン選手(チーム ヴィスマ・リースアバイク)。初出場の今大会で総合優勝を果たすと史上8人目の全グランツール制覇の歴史的偉業の達成となります。

リチャル・カラパス選手(EFエデュケーション・イージーポスト)、ジャイ・ヒンドレー選手(レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)ら過去優勝経験者やジョアン・アルメイダ選手(UAEチームエミレーツ・XRG)、フィリッポ・ガンナ選手(イネオス・グレナディアーズ)、ジョナタン・ミラン選手(リドル・トレック) など注目選手が参戦予定。イタリア中がピンクに染まる3週間の戦いから目が離せません。

今年もJ SPORTSはグランツール全戦を生中継します。ジロ・デ・イタリアからツール・ド・フランス、ブエルタ・ア・エスパーニャまで世界最高峰のロードレースをお楽しみください。

108回大会優勝サイモン・イェーツ選手(チーム ヴィスマ・リースアバイク)(C)Lapresse厳しい山岳越えがジロ・デ・イタリアの特徴の1つ(C)LaPresseイタリアの街並みもピンクに染まる(C)LaPresse

※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送(スカパー! )などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。

※2 J SPORTSオンデマンドは有料サービスとなります。詳細は、「J SPORTS オンデマンド」で検索ください。

※3 無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方とJ:COM TVサービスや一部のケーブルテレビ局へご加入頂いている方が対象となります。

J SPORTSサイクルロードレース各公式アカウントでも随時情報投稿中

X → https://x.com/jspocycle/

Facebook → https://www.facebook.com/jspocycleclub/

Instagram → https://www.instagram.com/jspocycle/

Strava → https://www.strava.com/clubs/jsports_cycle

YouTube → https://www.youtube.com/c/jspocycle

Cycle village→https://www.jsports.co.jp/cyclevillage/

豪華プレゼントキャンペーン開催中！サイクルロードレース年間パックを5月1日から販売

2026年5月1日(金)より、J SPORTSオンデマンドにて「サイクルロードレース年間パック」の販売を開始いたします。

本プランは2026年5月1日～6月1日の期間限定販売。9カ月分の料金で12カ月間サイクルロードレースをたっぷりお楽しみいただける特別プランです。

さらに、本プランをご契約いただいたお客様には、豪華景品が当たるキャンペーンも開催中です。

ぜひ、この機会にJ SPORTSオンデマンドでサイクルロードレースをお楽しみください。

【J SPORTSオンデマンド サイクルロードレース年間パック】

- 販売期間：2026年5月1日(金) 午後0:00～2026年6月1日(月）午前11:59まで- 販売価格：23,220円（税込）※月額プラン（2,580円/月）×9カ月分※U25割は適用されません。- 視聴期間：ご購入日より1年間 ※1年ごとの自動更新が適用されます。- 購入方法：クレジットカード決済のみ対応【年間パック契約者限定！豪華プレゼントキャンペーン】

2026年5月販売の年間パックご加入のご契約者様から抽選でサイン入りジャージのプレゼントや

5月加入者様、継続契約者様全員にJ SPORTSオンラインショップお買物券をプレゼント！

キャンペーンについて詳しくは下記URLまで

https://www.jsports.co.jp/news/2760/

ジロ・デ・イタリアを「サイクルロードレース優勝予想～サイクル誰クル？～」で楽しもう！

１.抽選で当たる！選手直筆サイン入りジャージ２.全員もらえる！J SPORTSオンラインショップ4,500円分お買物券

J SPORTSではサイクルロードレース中継をより楽しんでいただく優勝予想サービス「サイクル誰クル？」を、ジロ・デ・イタリアで開催します。

毎ステージごとに優勝する選手を3名まで予想、実際の順位に応じて配分たポイントで順位争いをお楽しみいただいています。

ポイント上位の参加者には豪華賞品を用意いたします。また毎ステージごと上位５名へのAmazonギフト券プレゼントも実施。ステージ単位でもお楽しみいただけます。

Cycle*2026 ジロ・デ・イタリア 放送・配信スケジュール

※無料放送はご契約形態によってご覧いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※放送・配信日時・形態は変更になる場合があります。

株式会社ジェイ・スポーツ

＜J SPORTSに関する一般の方のお問い合わせ先＞

J SPORTSカスタマーセンター0570-099-333（ナビダイヤル／午前10:00～午後8:00）

J SPORTS オフィシャルサイト https://www.jsports.co.jp/