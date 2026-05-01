TVアニメ「あかね噺」江口拓也&TVアニメ「彼女、お借りします 第5期」堀江瞬が「月刊TVガイド7月号」に登場！ 購入者特典も大注目!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2026年7月号」を5月22日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「月刊TVガイド2026年7月号」（東京ニュース通信社刊）

「ノンストップ！」（フジテレビ系）で共演中の設楽統（バナナマン）＆深澤辰哉（Snow Man）が表紙を務める「月刊TVガイド2026年7月号」は、好評連載「Voice ACTOR」を2本立てでお届け！ 絶賛放送中のTVアニメ「あかね噺」より江口拓也、TVアニメ「彼女、お借りします 第5期」より堀江瞬が登場する。

「あかね噺」で江口が演じるのは、“学生落語の天才”練磨家からし。落語家には欠かせない扇子や、キャラクターカラーであるからし色を差し色にした、渋く大人っぽい世界観で撮影。落語の稽古の中で苦手を克服したという正座や、噺家らしいポージングなども必見だ。

インタビューでは、親近感を覚えるという落語界の空気感についてのほか、全力で取り組んだという落語稽古の日々について懐古。コラムでは、多くの人を魅了する“噺”にちなんで、引き込まれる話や人物などについて聞いている。

「彼女、お借りします 第5期」で堀江が演じるのは、木ノ下和也。約6年にわたり向き合い続けてきた本作を、今回はプレイバックするかたちで撮影。購入者特典のスクエアフォトでは、第1期から放送中の第5期に至るまでの印象的なシーンを再現！ どの期のどのシーンなのか、ぜひアニメと照らし合わせながら“かのかり”ヒストリーを噛みしめてほしい。

撮影と同じく、インタビューでも演じ続けてきた和也に対する想いの変化を存分にトーク。また、第4期から突入しているハワイアンズ編にちなみ、夏のお出かけプランや、レンタル彼女への“本物の愛”を問われる本作にちなんだコラムも必読だ。

なお、アニメイト通販で「月刊TVガイド2026年7月号」を購入すると、特典として１.6種から1種ランダムで江口拓也の生写真、２.6種から1種ランダムで堀江瞬のスクエアフォトがゲットできる限定企画も。どちらも6種コンプリートセットも併せて用意しているので、江口・堀江の貴重なショットの数々をぜひ楽しんでほしい。

【江口拓也コメント】

今日着た黄色系の衣装は僕が演じる練磨家からしをイメージしてスタイリストさんが選んでくださったのですが、私服でもカラフルなものを選びがちなので、そんなに違和感は無かったですね。（撮影では）花を散らしたり扇子を使ったり。僕はクリエイティブのセンスがないので、スタッフさんがいろいろ考えてくださって。言われるがまま、いろんなポーズも取りました（笑）。少しでも「あかね噺」の世界観を感じながら、インタビューとともに楽しんでいただけたらうれしいです！

【堀江瞬コメント】

これまで「彼女、お借りします」の物語を踏襲するような小道具を用意してくださって、ちょっとした振り返りが撮影を通してできたのが良かったなと思いました。水鉄砲とか浮き輪とか、多分今後プライベートで持つことはないと思うので（笑）。そういう意味で、自分の中でありえない、いろいろな小物を持って撮影できたのは新鮮でした！

購入者特典 決定！

◆特典内容１.：江口拓也 生写真 全6種類よりランダムで1枚

◆特典内容２.：堀江瞬 スクエア判生写真 全6種類よりランダムで1枚

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：月刊TVガイド関東版 2026年7月号

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※アニメイト実店舗での 江口拓也／堀江瞬 特典付き販売はございません。通販のみの特典となります。

江口拓也 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

・江口拓也 生写真付き 絵柄6種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3465240/

・6冊セット【 江口拓也 生写真付き（6種コンプリート）】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3465241/

堀江瞬 スクエア判生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

・堀江瞬 スクエア判生写真付き 絵柄6種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3465242/

・6冊セット【 堀江瞬 スクエア判生写真付き（6種コンプリート）】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3465243/

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※5月1日現在

※特典付きの販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年7月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2026年5月22日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：640円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年7月号」

●配信日：2026年5月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：640円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

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