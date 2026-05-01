【ひんやり触感】紫外線や暑さの影響を受けやすい季節の肌をサポート！オーガニックスキンケアブランド＜ジュリーク＞からウォータークリーム処方の洗い流し不要保湿クリームマスクが新発売！

ウォータリークリームマスク

株式会社ピーオーグローバル

100mL 7,370円（税抜 6,700円）

2026年５月1日（金）新発売

ひんやり、

うるおい保水*¹マスク



紫外線や暑さの影響を受けやすい季節の肌をサポートする、洗い流し不要の保湿クリームマスク。

紫外線や酷暑によりダメージ＊2を受けた肌に、ひんやりと心地よいウォーターリーテクスチャーと共に、植物由来の保湿成分*³や植物エキス*⁴を配合した成分が肌にうるおいを与え保護します。

低刺激処方設計*⁵なので、夏ダメージ*²を受けて敏感に傾きがちな繊細な肌にもご使用いただけます。

さわやかなグリーン&フレッシュの香り。

*¹肌にうるおいを与えること *²乾燥による *³カラスムギ穀粒エキス（保湿成分） *⁴アロエベラ葉エキス（整肌成分）、カミツレ花エキス（整肌成分）、キュウリ果実エキス（整肌成分） *⁵アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み、敏感肌の方の協力による連用テスト済み（※全ての方にアレルギー・コメド(ニキビのもと)が生じないというわけではありませ

ん。また、全ての方の肌に合うというわけではありません）

肌にうるおいを与える主な成分

敏感肌を考えた処方設計

・アレルギーテスト済み

・ノンコメドジェニックテスト済み

・敏感肌の方の協力による連用テスト済み

［全ての方にアレルギー・コメド(ニキビのもと)が生じないというわけではありません。また、全ての方の肌に合うというわけではありません。］

テクスチャー

軽やかなウォータークリーム処方が肌にすっとなじみ、クールな心地よさを感じるこ

とができます。

香り

さわやかなグリーン＆フレッシュの香り。

使用方法

1週間に２～３回程度、美容液またはアイクリームの後にご使用ください。

目のまわりを避けて薄く伸び広げ、肌をマッサージするようになじませます。

洗い流しは不要です。

ジュリークについて

ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。

手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。

ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/

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【掲載商品のクレジット表記】

ジュリーク

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ピーオーグローバル

フリーダイヤル：0120-400-814

※2026/3/1より、グループ内編成の為、社名が変わりましたが、その他の情報に変更はございません。

【公式サイト・SNS】

公式サイト：www.jurlique-japan.com

Instagram：https://www.instagram.com/jurlique_jp

【この情報に関してのお問い合わせ先】

ジュリークPR

E-MAIL:Jurlique.Japan.PR@jurlique-japan.com

〒141-0031

東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ第２五反田ビル1階