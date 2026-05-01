【特製アクスタのプレゼントキャンペーンも】“2億バズ”のハンバーグレシピで人気の料理家・長谷川あかりさんのパーソナルムック第5弾が、5月27日に発売決定！

つくって楽しい、食べておいしい「信じてほしいレシピ」が大集合

株式会社扶桑社

料理家・管理栄養士の長谷川あかりさんによる、パーソナルムック最新刊！

長谷川あかりレシピは、信じるところから始まる――意外な食材の組み合わせやユニークな見た目など、つくって楽しい、食べておいしい「信じてほしいレシピ」を大特集！ 「ピーチジュースと赤ワインで本格エスニックカレー」「マグロとキュウリの春巻き」など、名前から心躍るレシピが並びます。

さらにワインと楽しみたい夏中華レシピや、Vol.3で大好評だった企画が進化しクタクタ度別でレシピとお助け食材を紹介する「超限界丁寧」など、ときめく料理が満載です。



＜レシピ＞

・信じてほしいレシピ大特集

・夏中華とワイン

・あかりが行く！ 「按田餃子」で唯一無二の水餃子を習う

・超限界丁寧

・こちら日々ごはん相談室 プチ不調を癒やす朝食トーストの巻

・水出しドリンクのすすめ

・レンジ＆オーブンに夏のさわやか料理もおまかせ！



＜読み物＞

・カラフルな食卓に夢中

・突撃！台湾爆食旅

・HIBIBIBOUROKU

・リアル1週間ごはん日記



長谷川さんはSNSに投稿したレシピが「簡単なのに手の込んだ味」「思わずつくりたくなる、あたらしい家庭料理」と話題を呼び、2022年にレシピ本デビュー。以来、書籍やWEB、テレビで大活躍しています。

さらに、センスのいい器使いや私服、インテリアなどのライフスタイルにも注目が集まっています。

初となるパーソナルムックは、長谷川さんの「簡単でシンプルなのに、しみじみおいしい。いつもの日々をより豊かにする楽しい料理を届けたい」という思いを込め、『DAILY RECIPE』と名付けました。

読んでいるだけでおなかがすいてくるような、お得な気分になれるような、おいしいものを食べているときの高揚感が得られるような…そんな、“おいしい一冊”です。

あかりレシピの料理と一緒に撮影したら、楽しい写真になること間違いなし！シリーズ第5号記念、特製アクリルスタンドのプレゼントキャンペーンを実施

マグロとキュウリの春巻きメカジキと夏野菜の軽いシチュー本格黒酢酢豚ピーチジュースと赤ワインで本格エスニックカレー黒練りごま粥牛トマト麺

シリーズ第5号を記念して、特製アクリルスタンドのプレゼントキャンペーンを実施します。

ムック（紙、電子どちらもOK）をご購入いただき、巻末に記載されているフォームからご応募いただいた方から抽選で30名様に、写真のアクリルスタンドをプレゼントいたします。

応募についての詳細はVol.5の巻末をご覧ください。

サイズは高さ約10cm×横幅約5cm【著者プロフィール】

長谷川あかり（はせがわ あかり）

料理家、管理栄養士。埼玉県生まれ。10 歳から20歳まで子役・タレントとして活動、NHK『天才てれびくん』はじめ、さまざまな番組に出演する。大学で栄養学を学んだ後、SNSで始めたレシピ投稿が注目を集め、瞬く間に大反響となり人気アカウントに。雑誌、WEBなどで幅広く活躍。『つくりたくなる日々レシピ』（扶桑社刊）、『わたしが整う、ご自愛ごはん 仕事終わりでもサッと作れて、じんわり美味しいレシピ30days』（集英社刊）、『時間が足りない私たちの新定番 「私、天才かも！」レシピ』（講談社刊）、『フライパンひとつで作るゆるごちそう 煮込み・蒸し・スープ』（幻冬舎刊）、『いたわりごはん2 今夜も食べたいおつかれさまレシピ帖』（KADOKAWA 刊）など著書多数。

■X（Twitter） @akari_hasegawa(https://x.com/akari_hasegawa)

■Instagram @akari_hasegawa0105(https://www.instagram.com/akari_hasegawa0105/)

■YouTube @長谷川あかりChannel(https://youtube.com/channel/UCzJYCUmp4u4ff5SAKC4btCg)

【書誌情報】

タイトル：『長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.5』

著者：長谷川あかり

判型：A4変型判

定価：1650円（本体1500円＋税）

発売日：2026年5月27日

ISBN：978-4594624835

発行：扶桑社

購入リンク：

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594624839

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18582968/

【シリーズはこちら】

長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.1

https://www.amazon.co.jp/dp/4594622410

長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.2

https://www.amazon.co.jp/dp/4594623050

長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.3

https://www.amazon.co.jp/dp/4594623689

長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.4

https://www.amazon.co.jp//dp/4594624367

★最新情報は、Instagram『長谷川あかり DAILY RECIPE』公式アカウントをチェック！

@hasegawaakari_dailyrecipe(https://www.instagram.com/hasegawaakari_dailyrecipe/)

◆記事化など本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp