「銀魂」らしさ全開のコマンドバトルRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』遊章録「柳生篇」を開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS/Android向けRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』について、本日5月1日（金）より、ストーリーイベント第4弾となる遊章録「柳生篇」を開催することをお知らせします。

■遊章録「柳生篇」開催！

開催期間：2026年5月1日（金）～6月1日（月）14:59

『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』のストーリーイベント第4弾「柳生篇」を開催中です。期間限定クエストを進めることで獲得できる「遊章録コイン」を集めると、ガチャチケットやピックアップキャラクターの装備を入手できる素材など、さまざまな豪華報酬と交換することができます。

■「SSR[柳生]柳生九兵衛」のピックアップガチャ開催中！

開催期間：2026年5月1日（金）～6月1日（月）14:59

遊章録「柳生篇」の開催を記念して、「SSR[柳生]柳生九兵衛」と、「SS[柳生]柳生九兵衛の装備」の出現確率がアップした各種ガチャを開催中です。さらに、本ストーリーイベントに登場するキャラクターのピックアップガチャも順次開催予定です。

＜SSR[柳生]柳生九兵衛＞

■SSR進化素材「進化用ジャスタウェイ」登場！ 実装記念キャンペーンを開催！

開催期間：2026年5月1日（金）～5月8日（金）23:59

4月27日（月）より、「進化用ジャスタウェイ」を新たに実装しました。「進化用ジャスタウェイ」は、どのSSRカードの進化にも使える万能な進化素材です。

各キャラクターの育成を助ける本カードの実装を記念し、『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（エックス）にてリポストキャンペーンを実施中です。期間中にキャンペーン対象投稿のリポストといいねの合計数5,000の達成で、全ユーザーに「進化用ジャスタウェイ☆1」を1体プレゼントします。奮ってご参加ください。

＜応募期間＞

2026年5月8日（金）23:59まで

＜参加方法＞

（１）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）をフォロー

（２）キャンペーン対象投稿をリポスト＆いいね

（３）対象投稿のリポストといいねの合計数5,000の達成で全ユーザーに「進化用ジャスタウェイ☆1」を1体プレゼント

※ジャスタウェイを利用した進化は、進化させたいキャラクターと同じ等級（星の数）のカードが星の数と同枚数必要になります。

■『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』とは

なんでもありの「銀魂」がiOS/Android向けゲームになって登場！ プレイヤーはかぶき町の一員となり、銀さんやその仲間たちとの名シーンを追体験することができます。「銀魂」らしいドタバタと熱い戦いを、ぜひお楽しみください。

【タイトル概要】

タイトル名称：銀魂 すまほ ばとるくろにくる

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits

配信開始日：2026年2月4日（水）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：RPG

メーカー：株式会社セガ

開発：株式会社NextNinja

企画・制作：株式会社セガ／株式会社バンダイナムコピクチャーズ

公式サイト：https://gintama-battle.jp/

公式X：https://x.com/gintama_battle

著作権表記：

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C) SEGA / NextNinja

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