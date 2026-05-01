「銀魂」らしさ全開のコマンドバトルRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』遊章録「柳生篇」を開催！
株式会社セガは、iOS/Android向けRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』について、本日5月1日（金）より、ストーリーイベント第4弾となる遊章録「柳生篇」を開催することをお知らせします。
■遊章録「柳生篇」開催！
開催期間：2026年5月1日（金）～6月1日（月）14:59
『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』のストーリーイベント第4弾「柳生篇」を開催中です。期間限定クエストを進めることで獲得できる「遊章録コイン」を集めると、ガチャチケットやピックアップキャラクターの装備を入手できる素材など、さまざまな豪華報酬と交換することができます。
■「SSR[柳生]柳生九兵衛」のピックアップガチャ開催中！
開催期間：2026年5月1日（金）～6月1日（月）14:59
遊章録「柳生篇」の開催を記念して、「SSR[柳生]柳生九兵衛」と、「SS[柳生]柳生九兵衛の装備」の出現確率がアップした各種ガチャを開催中です。さらに、本ストーリーイベントに登場するキャラクターのピックアップガチャも順次開催予定です。
＜SSR[柳生]柳生九兵衛＞
■SSR進化素材「進化用ジャスタウェイ」登場！ 実装記念キャンペーンを開催！
開催期間：2026年5月1日（金）～5月8日（金）23:59
4月27日（月）より、「進化用ジャスタウェイ」を新たに実装しました。「進化用ジャスタウェイ」は、どのSSRカードの進化にも使える万能な進化素材です。
各キャラクターの育成を助ける本カードの実装を記念し、『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（エックス）にてリポストキャンペーンを実施中です。期間中にキャンペーン対象投稿のリポストといいねの合計数5,000の達成で、全ユーザーに「進化用ジャスタウェイ☆1」を1体プレゼントします。奮ってご参加ください。
＜応募期間＞
2026年5月8日（金）23:59まで
＜参加方法＞
（１）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）をフォロー
（２）キャンペーン対象投稿をリポスト＆いいね
（３）対象投稿のリポストといいねの合計数5,000の達成で全ユーザーに「進化用ジャスタウェイ☆1」を1体プレゼント
※ジャスタウェイを利用した進化は、進化させたいキャラクターと同じ等級（星の数）のカードが星の数と同枚数必要になります。
■『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』とは
なんでもありの「銀魂」がiOS/Android向けゲームになって登場！ プレイヤーはかぶき町の一員となり、銀さんやその仲間たちとの名シーンを追体験することができます。「銀魂」らしいドタバタと熱い戦いを、ぜひお楽しみください。
【タイトル概要】
タイトル名称：銀魂 すまほ ばとるくろにくる
対応OS：iOS／Android
App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits
配信開始日：2026年2月4日（水）
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：RPG
メーカー：株式会社セガ
開発：株式会社NextNinja
企画・制作：株式会社セガ／株式会社バンダイナムコピクチャーズ
公式サイト：https://gintama-battle.jp/
公式X：https://x.com/gintama_battle
著作権表記：
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
(C) SEGA / NextNinja
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