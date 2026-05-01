【5月15日13:00～開催】VCへの知財専門家派遣プログラム（VCIPAS）第１回公募説明会・勉強会～生成AIを活用した投資検討時の知財DD手順とは？～を開催します

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）事務局

特許庁は、2026年5月15日（金）13時00分～15時30分にて、VCへの知財専門家派遣プログラム（VCIPAS）第１回公募説明会・勉強会を開催します。

VC‐IPASとは、スタートアップを支援（投資・経営支援等）するVCへ、弁理士・弁護士といった知的財産の専門家を派遣し、投資前及び投資後のスタートアップに対して事業戦略に連動した知財戦略構築等の支援を行うことにより、スタートアップの成長を加速させるプログラムです。

本プログラムに関する第1回 公募説明会・勉強会を開催いたします。

本プログラムの案内及び、昨年度のプログラムを通じて取りまとめた、生成AIを活用した投資検討時の知財DD手順（「キャピタリストのための知財DDマニュアル」）について、専門家より解説します。本マニュアルでは、プロンプトの作成指針の解説、それぞれの知財のタスクについてのプロンプト例、プロンプトによって生成された出力例を示しています。

１．イベント概要

VCへの知財専門家派遣プログラム（VCIPAS）第１回公募説明会・勉強会

～生成AIを活用した投資検討時の知財DD手順とは？～

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142661/table/9_1_a9f8c093fcabe2ce5b36a2883e78876c.jpg?v=202605010451 ]

スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142661/table/9_2_0fdda5ec36c7054566a4bd42e69a655a.jpg?v=202605010451 ]

2．参加方法

- 参加申込リンク：https://vc-ipass001.peatix.com/- 参加定員：現地 先着40名、オンライン(YOUTUBE配信) 定員無し

3．問合せ先

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）事務局

（有限責任監査法人トーマツ内）

担当： 高橋 令奈、中村 鴻太、西田 那奈

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

メール：vcipas-office@tohmatsu.co.jp