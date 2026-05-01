「PCケースに見えない上質感」がなぜ支持されるのか。鍵は韓国伝統の素材“ヌビ”だった。発売から数カ月でAmazonベストセラーを獲得したベルモンドのケース

Fun Standard株式会社韓国風「ヌビ素材」のノートパソコンケース「Nubi to (ヌビト)」

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」の13・14インチ対応ノートパソコンケース「Nubi to（ヌビト）」が、2026年4月15日付けでAmazon PCケースカテゴリーのベストセラーを獲得しました。

「Nubito」は、韓国の伝統的なキルティング素材“ヌビ”のやさしい風合いを取り入れた、“PCケースに見えないPCケース”です。くすみカラーとやわらかなキルティングデザインで、ノートパソコンや周辺小物をまとめて収納しながら、通勤・通学やカフェ作業にも自然になじむアイテムとして支持を集めています。

■「Nubi to (ヌビト)」について

Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/8B8571E5-1866-46A1-A019-03AE55DA8D28?channel=PRT-B1754-260501楽天市場商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1754pcbgn/新シリーズ「Nubi to (ヌビト)」

「Nubito（ヌビト）」は、韓国の伝統的なキルティング生地“ヌビ”の風合いを取り入れた、BELLEMONDのノートパソコンケースです。

レザーやナイロン素材のPCケースが多い中、やわらかなキルティングとくすみカラーを採用することで、バッグやファッションになじむ“PCケースに見えないPCケース”として展開。13・14インチのノートパソコンに対応し、内側にはマウスやケーブルなどを分けて収納できるポケットを備えています。

見た目のかわいさだけでなく、通勤・通学・カフェ作業など日常の持ち運びで使いやすい点も評価され、レビューでもデザイン性や収納力に関する声が寄せられています。

■製品ラインナップ

カラーバリエーション（全3色）

カラーバリエーション（全3色）

ピンクグレージュ：甘すぎない大人な可愛さ

スモーキーブラック：汚れが目立ちにくくシックな印象

サンドベージュ：ナチュラルでどんなシーンにも合う

■製品概要

サンドベージュピンクグレージュスモーキーブラック

シリーズ名：Nubi to (ヌビト)

製品名：ベルモンド ヌビ風 PCケース

推奨PCサイズ：13・14インチ

最大収容可能PCサイズ：約 W340 × H250 × D20mm

外寸：約 W360 × H270 × D30mm

内ポケット内寸：約 W230 × H200mm / W100 × H200mm

※布製品のため、寸法に多少の個体差が生じる場合があります。

※PCサイズはメーカー・機種によって異なります。ご購入前に必ず「最大収容可能PCサイズ」をご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qQ42APxAtAA ]Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/8B8571E5-1866-46A1-A019-03AE55DA8D28?channel=PRT-B1754-260501楽天市場商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1754pcbgn/

■製品の特長

1. 【韓国風ヌビ×キルティング】PCケースに見えない、やさしいデザイン

表地には、綿素材ならではのナチュラルな風合いが魅力の「ヌビ風生地」を使用。キルティング特有の凹凸が生み出すふんわりとしたテクスチャは、手に持つだけで優しい気持ちにさせてくれます。落ち着いたカラーリングで、オフィスワークからカフェでのリモートワークまで、あらゆるシーンにおしゃれに馴染みます。

2. 【くすみカラー】通勤・通学・カフェ作業にもなじむ全3色

やわらかい生地毎日に心地よさを出し入れラクラク

見た目の可愛さだけでなく、ノートパソコンケースとしての実用性も確保。表地の綿入りヌビ生地に加え、内側にはスリムクッションを重ねた2層構造を採用しました。バッグインバッグとしてもかさばらないスリムさを保ちつつ、日常の持ち運びにおける擦れや軽い衝撃からPCを守る“ちょうどいい”保護感を実現しています。

※落下など強い衝撃からの保護はできません。

3. 【内ポケット付き】PCも小物もまとめて収納

おしゃれなのに頼れる

内側には、PC収納スペースに加え、「仕切り付きポケット」を2つ配置しました。 デザインを損なわない内ポケット仕様で、マウス、イヤホン、充電器、ケーブルなどのガジェット類をすっきり分けて収納可能。必要なものをさっと取り出せる、使い勝手の良い設計です。

4. 【13・14インチ対応】バッグインバッグとして使いやすいサイズ感

内ポケット付き

一般的な13～14インチクラスのノートPCにフィットするサイズ設計です。角を丸く仕上げたラウンドフォルムにより、カバンへの出し入れもスムーズ。シルバーのジッパープルがさりげない上品さをプラスし、女性へのギフトや新生活の贈り物にも最適です。

ちょうどいいサイズ感Nubi to（ヌビト）は細かいところにもこだわっています。サイズ詳細ピンクグレージュイメージサンドベージュイメージスモーキーブラックイメージ大切な人への贈り物にもNubi to(ヌビト)シリーズご購入前・ご使用上の注意ステッチ・縫製について使用イメージ使用イメージ

■販売ページ

Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/8B8571E5-1866-46A1-A019-03AE55DA8D28?channel=PRT-B1754-260501楽天市場商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1754pcbgn/

BELLEMOND（ベルモンド）は「心地よい」製品の商品開発と販売を行っている国内メーカーです。

商品企画から販売までを自社で行うことにより、高品質の製品を開発・販売しています。

お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

【BELLEMOND公式ショップ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/