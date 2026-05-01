母の日に“ママになる自分”をいたわるきっかけを。妊娠期のママを応援する母の日キャンペーンをママチャームが実施

【実施背景】

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業/韓国コスメなどの卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が運営・販売を行うmamacharm（ ママチャーム ）は、2026年の母の日に合わせ、妊娠期のママを対象とした「母の日応援キャンペーン」を実施いたします。

妊娠期は、これから始まる新しい生活への期待とともに、身体や気持ちの変化を日々感じる特別な時間です。

一方で、自分自身のケアや気持ちに向き合う時間が後回しになりやすい時期でもあります。

ママチャームは、そんな妊娠期のママにこそ「自分自身を大切にする時間」を届けたいという想いから、今回初めて母の日に合わせたキャンペーンを企画しました。

母の日は、誰かに感謝を伝える日であると同時に、“これからママになる自分自身”にも目を向けるきっかけにしてほしい--。

本キャンペーンを通じて、妊娠期のママ同士が想いや体験を共有し、前向きな気持ちになれる場を提供することを目指します。

キャンペーン概要

キャンペーン：初めての母の日応援キャンペーン

実施媒体 ：Instagram

応募期間 ：2026年5月2日(土)～5月8日（金）

応募方法：

１.公式アカウントをフォロー

２.ママクリームかママオイルどちらか欲しい方をコメント

３.この投稿をいいね

４.当選したら、5月25日（月）~5月30日（土）で商品が写った画像/動画を投稿

プレゼント内容：ママクリームまたはママオイル

当選者数：20名様（抽選）

mamacharm公式SNS

Instagram：mamacharm_official(https://www.instagram.com/mamacharm_official/)

mamacharm ママクリーム 柑橘の香り

商品名：mamacharm ママクリーム〈無香タイプ/柑橘の香り/せっけんの香り〉

内容量：300g

販売価格：3,480円

成分：水、グリセリン、BG、ナタネ油、コメヌカ油、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PEG-60水添ヒマシ油、シア脂、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、マカデミア種子油、セタノール、セイヨウオオバコ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、セラミドAP、セラミドNP、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アラントイン、ツボクサエキス、クダモノトケイソウ種子油、水溶性プロテオグリカン、3-グリセリルアスコルビン酸、ティーツリー葉油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、ベルガモット果実油、ステアリン酸グリセリル(SE)、カプリル酸グリセリル、キサンタンガム、カルボマー、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na、水酸化Na、EDTA-2Na

■妊娠期から産後まで使えるボディケアクリーム

ママチャームのママクリームは、妊娠期から産後までのボディケアを目的に開発された保湿クリームです。乾燥が気になる肌にうるおいを与え、毎日のボディケアとして取り入れやすい処方設計となっています。

■保湿成分を配合し、しっとりとした肌へ整える

セラミドやヒアルロン酸、コラーゲンなどの保湿成分に加え、シアバターやスクワランなどのエモリエント成分を配合。乾燥が気になる肌にうるおいを与え、なめらかな肌へ整えます。

■伸びがよく広範囲に塗りやすいテクスチャー

なめらかで伸びのよいテクスチャーを採用しており、お腹まわりをはじめ腕や脚など広い範囲にも塗り広げやすい使用感が特徴です。毎日のボディケアとして継続しやすい処方となっています。

■たっぷり使える大容量サイズ

容量は300gの大容量タイプ。日々の保湿ケアとして惜しみなく使用でき、妊娠期から産後まで長く使いやすい設計です。

■選べる３つの香り

妊娠期の体調や好みに合わせて選べる、柑橘の香りとせっけんの香り、無香タイプの3種類展開をしています。

ママクリーム特徴ママクリーム特徴mamacharm ママオイル

商品名：mamacharm ママオイル

内容量：300mL

販売価格：2,970円（税込）

成分：コメヌカ油、マカデミア種子油、ミリスチン酸オクチルドデシル、ベルガモット果実油、トコフェロール、オリーブ果実油、アルガニアスピノサ核油

■植物由来100％のボディオイル

心地よさにこだわった「mamacharm ママオイル」。肌になじみやすいテクスチャーで、日々の保湿ケアに取り入れやすいボディオイルです。



■植物由来成分配合でうるおいを与える

7種のボタニカル成分（※2）を配合し、肌にうるおいを与え、しっとりとした肌へ整えます。

※2 米ぬか油、マカデミア種子油、オリーブ果実油、ミリスチン酸オクチルドデシル（ナタネ油由来）、ベルガモット果実油、トコフェロール（製品の抗酸化剤）、アルガンオイル



■使いやすさに配慮した設計

少量でも伸びがよく、日々のケアに取り入れやすいオイルタイプ。ポンプ式で片手でも使いやすい設計です。



■やさしい柑橘系の香り

ベルガモット精油による、やわらかな柑橘系の香り。日々のケア時間を心地よく演出します。

※香りの感じ方には個人差があります。

【mamacharm（ママチャーム ）とは】

ママオイル特徴ママオイル特徴

mamacharm （ ママチャーム ）は、配合成分からブランドデザインまで、ママ・パパ・お子様を優しさで包み込み「いつでも寄り添う存在でありたい」という想いから生まれたライフ・スキン・ボディケアグッズを展開するブランドです。可愛い我が子には身体に優しいものをこだわって使いたい、「子ども」も「大人」も満足するサポートグッズをお届けします。

青いカーネーションの花言葉である「永遠の幸福」が全ての人に訪れて、笑顔に満ちた日々が過ごせますようにという想いが込められています。

〈販売店舗〉

ママチャーム公式：https://brand.mamacharm.com/

楽天：https://item.rakuten.co.jp/virginbeautyshop/c/0000001012/

Amazon：https://amzn.asia/d/07lx72Yr

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/690783789

〈会社概要〉

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL :pr@kinpica.jp