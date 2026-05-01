御朱印文化×ラグビー観戦で磐田駅前の周遊を創出磐田市・磐田商工会議所と連携し来場記念＜御闘印＞企画を実施

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズは、5月9日(土)にヤマハスタジアムで開催する NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025-26 第18節横浜キヤノンイーグルス戦(14:30キックオフ)において、磐田市および磐田商工会議所と連携し、御朱印をモチーフにした来場記念企画＜御闘印(ごとういん)＞を実施いたします。

本企画は、ラグビー観戦を起点にスタジアムと磐田駅前商店街をつなぎ、地域周遊および交流人口創出を目的とした取り組みです。スタジアムでは公式マスコットのレヴズくんの、試合後には磐田駅前協力店店舗で磐田市イメージキャラクターしっぺいの御闘印をそれぞれ配布。この2枚を繋ぎ合わせることで御闘印は完成します。試合観戦だけで終わらない“街全体で楽しむホームゲーム”として、地域事業者・自治体・スポーツクラブが連携した取り組みとなります。

企画背景

静岡ブルーレヴズでは、主催試合日における地域活性化を推進しています。今回の御闘印は、御朱印文化をモチーフにラグビーの“闘う”という要素を掛け合わせたオリジナル企画で、試合後の観戦客に磐田駅前へ足を運んでいただくことで、飲食店の利用や回遊の促進につなげ、スポーツを核とした地域経済活性化を目指します。

また、各協力店舗で配布される御闘印の一部には、選手直筆サイン入りも含まれており、ファンと地域店舗を結ぶコミュニケーション施策としても展開します。

実施概要

１. ヤマハスタジアムでの配布

２.磐田駅前協力11店舗での配布

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/113_1_6a28a83ee6ffaaacae46f3bff6a50a6d.jpg?v=202605010451 ]スタジアムで配布する御闘印[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/113_2_27caa6cadae6962ea2458874c0702237.jpg?v=202605010451 ]協力11店舗(五十音順）と営業時間 :https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/3069磐田駅前協力11店舗で配布する御闘印スタジアム＆協力店舗それぞれで配布する御闘印を繋げて完成