カメヤマ から「ちいかわ」のバースデーキャンドルが5 月1 日（金）発売！

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カメヤマ株式会社

ローソク・線香メーカー、カメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表：谷川花子）は、誕生日や記念日を忘れられない特別な日にしてくれる”ちいかわ”のピック型バースデーキャンドルを２種類発売。




ちいかわバースデーキャンドル／ちいかわおめでとうキャンドル　(C)nagano

まるでマンガのワンシーン！”ホイップ”なちいかわ＆ハチワレのキャンドル


ちいかわ　バースデーキャンドル　(C)nagano

ちいかわファンなら「あ！このシーン！」と分かる原作漫画の名場面を、そのままバースデーキャンドルにしました。１年に一度の大切な誕生日を、忘れられない特別な日にする＜記憶に刻むキャンドル＞。あなたの誕生日を楽しく演出してくれます！



5月1日は、ちいかわとハチワレの誕生日でもあります。ふたりの誕生日をこのキャンドルでお祝いしましょう。




ちいかわ　バースデーキャンドル　(C)nagano


商品名：ちいかわ　バースデーキャンドル


上代：770円（税込）


サイズ：W120×L28×H80mm




ケーキの上にハッピー広がる！ちいかわ＆ハチワレがキュートなキャンドル



ちいかわ　おめでとうキャンドル　(C)nagano

誕生日だけではなく、合格祝い、優勝祝い、昇進祝い、アニバーサリー祝いなど、あらゆる『おめでとう』を祝うことができるキャンドルです。ケーキの上のちいかわとハチワレが、おめでとうとお祝いムードを盛り上げてくれ、ハッピーが広がるキャンドルです。




ちいかわ　おめでとうキャンドル　(C)nagano

商品名：ちいかわ　おめでとうキャンドル


上代：770円（税込）


サイズ：W120×L28×H80mm



販売概要

◆発売日：2026年5月1日（金）
◆販売場所　


＜オンラインストア＞　
　〇ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」　https://chiikawamarket.jp/


　〇カメヤマECサイト　https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/


　他



＜取り扱い店舗＞


　〇ちいかわらんど　各店　https://chiikawa-info.jp/ck_land.html


　〇カメヤマキャンドルハウス青山店　https://www.instagram.com/candlehouse_aoyama/


　〇カメヤマローソクタウンストア　https://www.instagram.com/Kameyama_rosoku_town_store/



ちいかわとは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、
講談社から書籍「ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。




※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。


(C)nagano





カメヤマ株式会社
カメヤマ株式会社

HP：https://www.kameyama.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カメヤマ株式会社　総務部 川上・宮崎
〒519-0111 三重県亀山市栄町１５０４-１
TEL：0595-82-3111（代表）FAX:0595-82-5367