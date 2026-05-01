カメヤマ から「ちいかわ」のバースデーキャンドルが5 月1 日（金）発売！

カメヤマ株式会社

ローソク・線香メーカー、カメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表：谷川花子）は、誕生日や記念日を忘れられない特別な日にしてくれる”ちいかわ”のピック型バースデーキャンドルを２種類発売。

ちいかわバースデーキャンドル／ちいかわおめでとうキャンドル (C)nagano

まるでマンガのワンシーン！”ホイップ”なちいかわ＆ハチワレのキャンドル

ちいかわ バースデーキャンドル (C)nagano

ちいかわファンなら「あ！このシーン！」と分かる原作漫画の名場面を、そのままバースデーキャンドルにしました。１年に一度の大切な誕生日を、忘れられない特別な日にする＜記憶に刻むキャンドル＞。あなたの誕生日を楽しく演出してくれます！

5月1日は、ちいかわとハチワレの誕生日でもあります。ふたりの誕生日をこのキャンドルでお祝いしましょう。

ちいかわ バースデーキャンドル (C)nagano

商品名：ちいかわ バースデーキャンドル

上代：770円（税込）

サイズ：W120×L28×H80mm

ケーキの上にハッピー広がる！ちいかわ＆ハチワレがキュートなキャンドル

ちいかわ おめでとうキャンドル (C)nagano

誕生日だけではなく、合格祝い、優勝祝い、昇進祝い、アニバーサリー祝いなど、あらゆる『おめでとう』を祝うことができるキャンドルです。ケーキの上のちいかわとハチワレが、おめでとうとお祝いムードを盛り上げてくれ、ハッピーが広がるキャンドルです。

ちいかわ おめでとうキャンドル (C)nagano

商品名：ちいかわ おめでとうキャンドル

上代：770円（税込）

サイズ：W120×L28×H80mm

販売概要

◆発売日：2026年5月1日（金）

◆販売場所

＜オンラインストア＞

〇ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」 https://chiikawamarket.jp/

〇カメヤマECサイト https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/

他

＜取り扱い店舗＞

〇ちいかわらんど 各店 https://chiikawa-info.jp/ck_land.html

〇カメヤマキャンドルハウス青山店 https://www.instagram.com/candlehouse_aoyama/

〇カメヤマローソクタウンストア https://www.instagram.com/Kameyama_rosoku_town_store/

他

ちいかわとは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。



いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。



また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

(C)nagano

カメヤマ株式会社

HP：https://www.kameyama.co.jp/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

カメヤマ株式会社 総務部 川上・宮崎

〒519-0111 三重県亀山市栄町１５０４-１

TEL：0595-82-3111（代表）FAX:0595-82-5367