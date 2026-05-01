『SERVAMP-サーヴァンプ-』の田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『SERVAMP-サーヴァンプ-』の商品14種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『SERVAMP-サーヴァンプ-』の商品の受注4月25日（土）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1913?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

田中ストライク先生描き下ろしイラストの城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯をメインにデザインしました。

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）63×60mm 台座：（約）直径40mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \14,300(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディング缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「田中ストライク先生 描き下ろし リヒト&ロウレス 学園風ver. 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「田中ストライク先生 描き下ろし 城田真昼 学園風ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全10種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯）

サイズ：本体：（約）25×10.2cm 台座：（約）8.5×4.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「田中ストライク先生 描き下ろし 城田真昼 学園風ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯）

サイズ：本体：（約）17.6×7.2cm 台座：（約）直径5.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「田中ストライク先生 描き下ろし 城田真昼 学園風ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全10種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯）

サイズ：（約）99×89mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. A3マット加工ポスター

※画像は「田中ストライク先生 描き下ろし 城田真昼 学園風ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全11種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯、集合）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. 100mm缶バッジ

※画像は「田中ストライク先生 描き下ろし 城田真昼 学園風ver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全10種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼田中ストライク先生 描き下ろし 学園風ver. ダイカットステッカー

※画像は「田中ストライク先生 描き下ろし 城田真昼 学園風ver. ダイカットステッカー」を使用しております。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全10種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯）

サイズ：（約）12.4×8.5cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼学園風モチーフ B8硬質ケース

※画像は「城田真昼 学園風モチーフ B8硬質ケース」を使用しております。

各キャラクターの描き起こしモチーフをケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全10種（城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング缶バッジ

城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、千駄ヶ谷 鉄、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯のイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「リヒト&ロウレス 75mm缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \5,445(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングイラストカード

城田真昼、クロ、リヒト・ジキルランド・轟、ロウレス、有栖院御園、有栖院御国、千駄ヶ谷 鉄、椿、綿貫桜哉、ベルキア、狼谷吊戯のイラストをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,025(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1913?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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