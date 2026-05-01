プロeスポーツチーム「REIGNITE」と金沢工業大学「KIT eSportsプロジェクト」が提携開始！「Colleg ″e” Project」を通し「学生×eスポーツ」の発展に取り組む。

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」は、学生eスポーツの発展を目指して、金沢工業大学「KIT eSportsプロジェクト」様と提携いたしました。

本提携は「Colleg”e”Project」の一環として行われ、「早稲田大学eスポーツサークル(WEC)」「筑大学eスポーツチーム(OWLS)」「東北学院大学eスポーツサークル(TGG)」「法政大学eSportsサークル(HAZE)」に続き5団体目となります。

【Colleg”e”Project とは】

「Colleg “e” Project」とは、「REIGNITE」が大学および専門学校関連のeスポーツ団体と連携し、プロ選手を交えた協同活動やチーム運営ノウハウの提供を通じて、学生とその関係コミュニティに「eスポーツを通じた成功体験」をしてもらうことで、日本のeスポーツ業界の発展に貢献することを目的としたプロジェクトです。

REIGNITEはこれまで提携学生団体様へ「学生企画イベントの協賛・運営支援」「学生イベントへの所属選手の派遣」「学生インターンの受け入れ」など様々なサポートを行ってまいりました。

今後も「Colleg "e” Project」を通じて、学生eスポーツコミュニティをより盛り上げ、楽しんでもらうべく活動を拡大してまいります。

REIGNITEは本プロジェクトに、より多くの学生eスポーツ団体様に参加してほしいと考えています。

ご興味をお持ちいただいた「大学および専門学校関連eスポーツ団体様」は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「Colleg "e” Project」プロジェクトページはこちら

https://collegeproject.reignite.jp/

REIGNITE お問い合わせフォームはこちら

https://reignite.jp/contact/

【REIGNITEからのコメント】

この度REIGNITEは「Colleg”e”Project」を通して、金沢工業大学「KIT eSportsプロジェクト」様と提携いたしました。

以前から、大会協賛等で携わり「KIT eSportsプロジェクト」様の意欲的な姿勢に感銘を受けておりましたが、この度改めて提携を結ぶことができ、心から嬉しく思っております。

「KIT eSportsプロジェクト」様は、金沢工業大学公式の団体として設立から1年と若い団体でありながら、競技活動やイベント企画、地域貢献に至るまで様々な活動を行っており、これから益々発展が期待される団体でございます。

「KIT eSportsプロジェクト」様とお互いに協力し合いながら、私たちもさらなる成長を目指してまいります。

『Colleg”e”Project』は学生eスポーツ界を盛り上げる活動を続けていきますので、今後も引き続きご注目ください！

【金沢工業大学「KIT eSportsプロジェクト」 加藤晴史郎 様からのコメント】

このたび、REGNITE 様と連携し、「Colleg”e”Project」のプロジェクトパートナーとしてご一緒できることを大変光栄に思います。

「KIT eSportsプロジェクト」は、e スポーツのイメージ向上と社会的認知の促進を目的に、学生主体でイベント企画やコンテンツ制作、競技活動、地域連携など、幅広い活動を行っています。

今回の連携により、これまで以上に活動の幅を広げるとともに、新たな機会や価値の創出に取り組んでまいります。

e スポーツ文化のさらなる発展とコミュニティの拡大に貢献してまいりますので、今後の取り組みにもぜひご期待ください！

【金沢工業大学「KIT eSportsプロジェクト」について】

「KIT eSportsプロジェクト」は 2025 年 2 月に設立された金沢工業大学公式の課外活動団体です。

e スポーツによる地域貢献を通じて、その魅力と価値を広く伝えることを目的に発足し、現在は約50名のメンバーが在籍しています。

本プロジェクトは「運営部門」と「競技部門」の2部門で構成されており、それぞれの分野で専門性を活かした活動を展開しています。

運営部門では、イベントの企画・運営を行う「イベントチーム」、SNS運用や撮影・配信を担当する「広報チーム」、Web制作やツール開発を行う「開発チーム」の3チームに分かれて活動しています。

競技部門では、大学eスポーツシーンの活性化を目指し、大会での入賞や他大学との交流を目標に、オンライン・オフラインの両面で日々練習に取り組んでいます。

X： https://x.com/kit_esports_pj

Instagram： https://www.instagram.com/kit.esports.project

YouTube： https://www.youtube.com/@kit_esports_pj

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本の

eスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文

化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指

し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、

VALORANT 「REIGNITE FOXX」

【スポンサー企業募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【CeP公式HP・SNS】

HP : https://collegeproject.reignite.jp/

X : https://x.com/colleg_esp

YouTube : https://www.youtube.com/@CeP_REIGNITE

Discord : https://discord.gg/yHZVTsHXP4

【チーム公式HP・SNS】

HP : https://reignite.jp/

SHOP : https://shop-reignite.com/

X : https://x.com/ReigniteJP

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063752719926

Instagram : https://www.instagram.com/reignite_ent/

YouTube : https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

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