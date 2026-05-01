作家 / 元陸自総監の「山下裕貴」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、作家で元陸自総監の山下裕貴氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

山下裕貴氏のコメント

元陸上自衛隊方面総監が解き明かす、日本を取り巻く安全保障関係や国際情勢について詳しく解説してお伝えします。他にも、昨今の戦争や戦略・戦術の分析と解説するほか、近代兵器その性能・破壊効果など専門的に説明していきます。防衛省・自衛隊の裏話（組織・人事・隊員達の生活、給与）、おまけに軍事小説などもお届けします。

山下裕貴 安全保障深掘りニュースレター：https://yamashita.theletter.jp/(https://yamashita.theletter.jp/)

元陸上自衛隊方面総監が解き明かす、日本を取り巻く安全保障関係や国際情勢について詳しく解説するニュースレター。

＜山下裕貴氏プロフィール ＞

千葉科学大学 及び 日本文理大学 客員教授。1979年陸上自衛隊に入隊後、東部方面総監部幕僚長、第3師団長、陸上幕僚副長、中部方面総監などの要職を歴任し、2015年退官。著書に『オペレーション雷撃』（文藝春秋）『完全シミュレーション 台湾侵攻戦争』（講談社）がある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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