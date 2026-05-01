渋谷モディであなたのキャラクターをリアルに届けよう！出展費用ゼロのポップアップ「C′mon mart #ご贔屓ルーム」クリエイター募集開始！

株式会社C'mon

C'mon Inc.（所在地：渋谷区千駄ヶ谷、代表：山口 大介）は、SNS発のオリジナルキャラクターを持つクリエイターを対象としたポップアップ出展企画「C'mon mart（カモンマート）#ご贔屓ルーム」の出展者募集サイトを本日公開しました。

本イベントは2026年10月29日（木）～11月3日（祝）の期間、東京・渋谷モディにて開催予定。

ポップアップでは、キャラクターが好きな "ある女の子の部屋" を再現します。

グッズ展示・販売にとどまらず、ファンが「好きなキャラクターと一緒に暮らす空間」を体験できる、新感覚のポップアップを目指します。あなたのキャラクターをリアルな場所で届けてみませんか。

応募サイトはこちら :https://c7mon.com/mart

■ C'mon martのコンセプト

あなたのかわいいが、誰かの可愛いになる

デスクに置かれたアクスタ

壁に貼られたポスター

その部屋の中に、複数のキャラクターが自然に共存しています。

推しのグッズを見ているうちに、隣のキャラクターも気になってくる。

そんな空間設計で、クリエイター同士のファン層が自然とつながっていく場所を目指しています。

また、キャラクターを探す企業・メーカーも来場予定。

商品化・コラボ・ライセンス展開など、出展が新たなビジネスへのきっかけになることも期待できます。

■ イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168501/table/2_1_b428d8c3d5788d98824c980af85ab063.jpg?v=202605010251 ]

応募サイトはこちら :https://c7mon.com/mart

■ 企画の背景と目的

近年、Instagram、Youtube、TikTokやX（旧Twitter）などのSNSを中心に、

個人クリエイターが生み出したオリジナルキャラクターが多くのファンを獲得しています。

しかし、そうしたキャラクターが画面の外でファンの生活空間に存在する機会はまだ限られています。

C'mon martは、「ただグッズを見せる場所」ではなく、キャラクターがファンの日常に溶け込み、

一緒に生活する様子を再現する体験型ポップアップです。



デスクに置かれたアクスタ、壁に貼られたポスター

それはただのグッズではなく、あなたの空間にキャラクターがいる幸せな空間。

そんな空間を再現し体験を通じて、「好き」がより深まる場所を提供します。

■ 出展内容・条件

本企画はSNS発オリジナルキャラクターを対象とした審査制のポップアップ出展企画です。

主催側が会場づくり・販売環境・イベント告知をサポートし、

出展者はグッズ準備と発信に集中できる環境を整備します。



【費用・精算】

固定の出展ブース料はかかりません。売上連動型のレベニューシェア方式を採用。



【主催側が提供するもの】

会場装飾の基本部分

標準什器（ワイヤーネット・テーブル・ラック）

電源1口

キャッシュレス決済環境（手数料は主催負担）



【在庫・納品要件】

6アイテム以上

最低在庫総額（小売ベース）30万円以上

開催14営業日前までに全品搬入完了（都内予定）



【出展者様にご負担いただくもの】

販売するグッズ

搬入費用

バックパネル・POP等装飾（任意）

■ 応募方法

以下の専用サイトにてエントリーフォームよりご応募ください。

審査結果に関わらず、全応募者へご連絡いたします。

応募サイトはこちら :https://c7mon.com/mart

■ 運営会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168501/table/2_2_d41ac44554d3b583bd5f3200f8535d76.jpg?v=202605010251 ]

本件に関するお問い合わせ先：contact@c7mon.com