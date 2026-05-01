貼るジェルネイル「ジェルミーペタリー」から夏コレクション第一弾が5月15日（金）に発売！サンダル映えするフットデザインなど全5デザインが登場

株式会社 コスメ・デ・ボーテ／Cosme de Beaute Ltd.

株式会社コスメ・デ・ボーテ（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：吉田 明人）は、貼って硬化するだけの簡単ジェルネイルシール「ジェルミーペタリー」から、夏コレクション第一弾を5月15日（金）に公式オンラインショップにて発売します。

■公式オンラインショップ： https://shop-cosmedebeaute.com/

■夏コレクション第一弾について

貼って硬化するだけで簡単にサロン級の仕上がりがかなう「ジェルミーペタリー」から、初夏の光を味方につける、透明感ときらめきをまとった夏コレクション第一弾が登場。上品で日常使いしやすいデザインからイベント映えする存在感デザインまで、幅広いスタイルにマッチする全5デザインで、忙しい毎日でも夏らしい透明感ネイルを楽しめます。

■商品概要

ジェルミーペタリー

ハンド：シール30枚、やすり、ウッドスティック付き

フット：シール29枚、やすり、ウッドスティック付き



27. ルーセントミスト 2,090円（税込）

ニュアンスカラーにミストのようなラメと箔を散りばめたデザイン

28.セレスティアグロウ 2,090円（税込）

月や星屑をイメージしたゴールドがきらりと輝き上品にもモードにも魅せる

29.モロッカンテラス 2,090円（税込）

カラフルなタイル風デザインで足元をお洒落見え

30.フローラルトープ 1,980円（税込）

水彩タッチのピンクフラワー×トープで華やかさと大人っぽさを両立

31.ブレイズレッド 1,980円（税込）

主役級レッドのマグネットデザインが足元を引き締める

■販売概要

発売日：5月15日（金）正午

販売場所：公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/）

■貼るジェルネイル『ジェルミーペタリー』とは

おうちで長持ちジェルネイルを楽しめる『ジェルミーワン』から誕生した、硬化タイプのジェルネイルシール『ジェルミーペタリー』。貼ってライトを当てるだけで、簡単にサロンクオリティのセルフジェルネイルが楽しめます。

ジェルミーペタリー３つのポイント！

〈Point1〉ぴったりやわらかフィット：柔らかさにこだわったシールは、高密着で爪に隙間なくフィット！

〈Point2〉70％リアルジェル配合：リアルジェル配合だからずっとツヤツヤ、自然で綺麗な仕上がり

〈Point3〉しっかり2週間*長持ち：水仕事にも強く、ぷっくり&ツヤツヤをキープしたまま2週間長持ち*でオフも簡単剥がすだけ！

*個人差があります

■ジェルミーペタリーの使い方

１.爪の幅に合ったサイズを選ぶ

爪より1mm程小さいサイズのシールを選んでください。

２.貼る

甘皮に被らないように貼り、根元や先端をしっかり密着させてください。

３.余った部分をカット

爪切りでカットまたは付属のやすりで削ってください。

※やすりは上から下へ一方向で削るとキレイに仕上がります。

※やすりを被せるように削るとデザイン面が削れてしまうので注意してください。

４.ライトを当てる

ジェルネイル用ライトで30秒～60秒程度硬化し完成です。

※参考波長：365～400nm

詳しくは動画をご覧ください▶https://youtube.com/shorts/J_L0scxVyew?feature=

■ジェルミーペタリーと合わせて使えるオススメアイテム

ジェルミー ミラーライト

\3,520（税込）

鏡の反射で硬化力がアップ！

ジェルミー クリスタルトップジェル

12ml \1,650（税込）

ぷっくりツヤツヤ感アップでワンランク上の仕上がりに！

ジェルミーリペアオイル

13ml \1,430（税込）

ジェルネイルによる乾燥ダメージを集中ケア。ジェルミーペタリーのオフにも使用でき、オイルをシールの隙間に垂らしてゆっくり剥がせばオフ完了。

■公式オンラインショップ・各種SNS

公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/pages/gelme1_petaly）

Instagram：gelmepetaly (https://www.instagram.com/gelme__petaly )

X：gelme_petaly (https://x.com/gelme_petaly)

YouTube：gelme1official（https://www.youtube.com/@gelme1official）

■本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム

https://shop-cosmedebeaute.com/pages/contact_top

TEL： 03-5449-8100 FAX：03-5449-8102