GWは、dアニメストアで気になるコミック・ノベルを全巻制覇！合計44作品がすべて50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、人気のコミック・ノベルが50％OFFで購入できるキャンペーンを開催中です。気になるコミック・ノベルの全巻まとめ買いで、最高の連休を始めましょう！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

▼全44作品をラインナップ！コミック・ノベルの全巻セットがすべて50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000021

【キャンペーン期間】

2026年5月1日（金)～2026年5月31日(日）

*セットおよび記載価格は、2026年2月25日時点の配信情報を対象としています。

異世界のんびり農家

1～15巻セット

10,956円 ▶ 5,476円

本好きの下剋上 第三部

1～9巻セット

5,940円 ▶ 2,970円

とんがり帽子のアトリエ

1～15巻セット

11,880円 ▶ 5,940円

魔法科高校の劣等生

35冊セット

24,387円 ▶ 12,188円

ONE PIECE モノクロ版

1～113巻セット

52,497円 ▶ 26,192円

BLEACH モノクロ版

1～74巻セット

41,652円 ▶ 20,785円

【5月のコミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同

●コミック

異世界のんびり農家、本好きの下剋上 第三部、とんがり帽子のアトリエ、HUNTER×HUNTER モノクロ版、ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC、メイドさんは食べるだけ、神の庭付き楠木邸、自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。、よわよわ先生、ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話、オタクに優しいギャルはいない！？、姫騎士は蛮族の嫁、氷の城壁 単行本版【フルカラー】、魔法科高校の劣等生 古都内乱編、ONE PIECE モノクロ版、NARUTO―ナルト― モノクロ版、BLEACH モノクロ版、銀魂 モノクロ版、ゴールデンカムイ、僕のヒーローアカデミア、Dr.STONE、LIAR GAME、彼女、お借りします、嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい、本好きの下剋上 第四部、本好きの下剋上 第二部、本好きの下剋上 第一部、また殺されてしまったのですね、探偵様、霧尾ファンクラブ、クジマ歌えば家ほろろ、一畳間まんきつ暮らし！、大賢者リドルの時間逆行、淡島百景

●ノベル

魔法科高校の劣等生、「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」シリーズ、本好きの下剋上、「ここは俺に任せて先に行けと言ってから１０年がたったら伝説になっていた。」シリーズ、神の庭付き楠木邸、異世界のんびり農家、また殺されてしまったのですね、探偵様、ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！、魔物喰らいの冒険者、自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。

▼dアニメストア会員・初回購入の方限定！G（ガチで）W（ワクワク）する90％OFFクーポンを配布中！

ゴールデンウィーク限定で、電子書籍がおトクに購入できるクーポンを配布しています。

dアニメストア会員・電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限9,900円（税込）の特別なクーポンです。有効期間は5月10日（日）まで！お見逃しなく！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】