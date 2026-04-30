株式会社ピーナッツ・クラブ（本社・大阪府東大阪市、代表取締役社長・前田泰裕）は、カプセルトイの新製品「うるるん ギャルベアーズ ぬいぐるみ」を4月下旬より順次発売します。 全6種。1回400円（税込）。

令和を生きるZ世代に「ギャルブーム」再燃中！ キラキラした瞳が特徴のぬいぐるみシリーズ「うるるん」の新作テーマは「ギャル文化」です。 白ギャル・姫ギャル、黒ギャルなど、いろんなギャルのイメージを詰め込んだ全6種類をラインナップ。 集めてカバンにつければ、あなたのギャル度がアップすること間違いありません。 ピーナッツ・クラブでは女子向けの「kawaii」を追求した新作カプセルトイを多数発表しております。 商品の特徴: ・手のひらサイズ（約8cm）のコレクションしやすい大きさ。 ・全6種のバリエーション（サングラスやリボン、ハイビスカスのアクセント）。 ・カバンに付けられるボールチェーン付き。 ■製品概要 商品名／「うるるん ギャルベアーズ ぬいぐるみ」 発売日／2026年4月下旬から順次発売 価格／1回\400（税込) 対象年齢／15歳以上 種類／全6種 製品材質／ポリエステル、スチール、ABS 販売場所：全国のカプセルトイ売場 ■会社概要 社名：株式会社ピーナッツ・クラブ 本社：〒577-0034大阪府東大阪市御厨南2-1-33 創立：昭和33年3月 設立：昭和46年9月 代表取締役社長：前田泰裕 資本金：9,500万円 事業内容： ・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売 ・カプセルトイの企画・制作・販売 ・ライセンスキャラクターの取得・商品開発 ・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売 公式ホームページ https://www.peanuts-club.co.jp/