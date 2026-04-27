ＪＡ全農は、岩手県の直営飲食店舗（２店舗）で、４月２９日（水・祝）～５月２９日（金）の間、「いわて純情米消費拡大フェア」を開催します。 「いわて純情米」は岩手県が誇るブランド米の総称で、澄んだ空気・元気な土・清らかな水に恵まれた岩手の地で育まれたお米です。その中でも「銀河のしずく」は、岩手県がオリジナル品種として約10年の歳月をかけて開発し、平成28年に本格デビューしました。粒が大きく、炊き上がりは白くつややかで、ほどよい粘りがあり、噛むほどに甘さが広がるのが特徴です。 フェアでは、店内で定食メニューを注文いただいた方を対象に、ご飯のおかわりを無料で提供するほか、『いわて純情米応援団長 天津木村』のクリアファイルを数量限定でプレゼントします。 なお、「銀河のしずく」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「いわて純情セレクト」でも購入いただけます。（https://www.ja-town.com/shop/c/cB4/） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年４月２９日（水・祝）～５月２９日（金） ２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのるダイニングフェザン盛岡店（盛岡駅前通1番44号盛岡駅ビルフェザンおでんせ館） （２）銀河離宮（盛岡市菜園1-14-10 第二産業会館1階） ３．実施内容： （１）期間中、定食メニューを注文の方に、ご飯のおかわりを無料で提供 （２）各店舗先着１００名様へ「いわて純情米応援団長 天津木村」オリジナルクリアファイルを プレゼント