泉ピン子＆佐藤隆太がW主演を務める、『声舞劇（せいぶげき）！終活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました』が2026年4月25日（土）、東京・シアター1010にて開幕。保坂祐希による小説『「死ね、クソババア！」と言った息子が55歳になって帰ってきました』（講談社）を原作に、泉、佐藤のほか、星野真里、あめくみちこが出演する。シアター1010を皮切りに、大阪・愛知・広島など全国で上演される。

声舞劇（せいぶげき）とは、“声を駆使して舞うように表現したい”という思いが込められた造語。キャストは朗読劇のように手に台本を持ってはいるが、セットや動きはどちらかというと舞台作品に近い。想像力が掻き立てられる朗読劇と、泉をはじめとするベテラン陣4人の確かな芝居を楽しめる舞台のいいとこ取りといったスタイルで、家族の絆の再生の物語がみずみずしく描かれていった。 ゲネプロは、小林晴恵役の泉ピン子の語りから始まった。まだ客席の照明がついているなか、スッと舞台の中央へと歩いてきた泉。ピン子節を散りばめた前説と、晴恵としての自己紹介をする数分の一人芝居で、観客を軽やかに作品へと誘う。 この日、75歳になったという晴恵には、18歳の頃に暴言を吐いて出ていったきり疎遠となっている息子・達彦がいる。晴恵が終活を始めることを決意した矢先、唐突に実家に帰ってきた達彦は、妻・雅代と離婚すると言い出し……。晴恵は親友で幼馴染の中野真知子（まーちゃん）とおしゃべりを楽しんだり、息子のことで頭を悩ませたり、雅代に会いにいったり。息子の帰省をきっかけに、晴恵はこれまでの人生や、息子と向き合う時間を持っていくことになる。 親子だから素直に言えない本音、夫婦だから張ってしまう意地、言葉にしないことで絡まってしまう人間関係。日々のなかで誰もが感じたことがあるであろう、共感の種があちこちに散りばめられている本作。親や子ども、夫、妻、友人、どの立場からも「わかる」と言いたくなる場面があるだろう。 誰もが身に覚えのある感情を、胸に迫るドラマへと昇華したのは、この4人のキャスト陣の力だ。 泉が演じるのは、女手一つで息子を育ててきた晴恵。残る人生への静かな眼差しを感じさせながらも、息子・達彦を演じる佐藤の芝居を深い愛情でまるごと受け止める。佐藤が投げかける温度に応じて、毎回違うトーンで返ってくるという泉の芝居は、舞台上に生きた母親の存在を立ち上げていた。いくつになっても、息子への変わらぬ愛情を持ち続ける母の思いが、痛いほどに伝わってくる。 そんな泉が「息子、いいですよ」と太鼓判を押すのが佐藤だ。実家に突然帰ってきた達彦は、母にも妻にも素直に言葉を伝えられない、それでいて頑固な人物。彼が心情を言葉にして吐露する場面は少ないが、佐藤はセリフ以外の部分で達彦の人物像を雄弁に語る。その懐の深い芝居が、泉の芝居と混ざり合うことで作品の厚みとなっている。 言葉少ない達彦の人物像は、妻・雅代を演じる星野真里の芝居によっても浮かび上がる。大手企業で出世を続けるキャリアウーマンとしての自立心や強さを感じさせると同時に、星野自身が持つ柔らかさがそのまま雅代の優しさにつながっていたのが印象的。晴恵と達彦という血のつながった関係性とはまた違う、他人が家族になるための絆を描き出した。 不器用にすれ違う親子、夫婦関係が物語の真ん中にあるからこそ、晴恵と親友・真知子（まーちゃん）との気兼ねない女友達同士のおしゃべりが心地よい。あめくみちこは、喜怒哀楽がはっきりしているとてもパワフルな女性としてまーちゃんをチャーミングに表現。自分が年を重ねたときに、こんな親友が隣にいてくれたら。そんな理想を体現してみせた。 笑いと涙が交錯するこの物語の根っこにあるのは、家族だからこそ言えなかった言葉たちだ。見ようとしていなかった本音に向き合う晴恵と達彦の姿は、きっと誰かの胸の奥にある記憶を、そっと揺さぶるだろう。

開幕に先立ち行われた囲み取材には、晴恵役の泉ピン子、達彦役の佐藤隆太、雅代役の星野真里、真知子（まーちゃん）役のあめくみちこの4名が登壇。ゲネプロを終えたばかりの4人は、会見の場でもすでに息ぴったりの賑やかさで、カンパニーの温かな空気が感じられた。 本日初日を迎える心境を問われた泉は、「平常心！」とエネルギッシュな一言で答え、笑わせる。本作への手ごたえについては「原作のタイトルを見て惚れた」と出演を即決したことを明かし、「このチームワークとお話、めちゃくちゃいいですよ。損はさせません」と、彼女らしい痛快な物言いで太鼓判を押した。 佐藤は稽古期間を振り返り、「ピン子さんが休憩時間も含めずっとお話を聞かせてくれて、本当に現場のムードメーカーになってくださった」と語る。泉の芝居については「こちらが投げかける温度が変わると、全然違うトーンでセリフが返ってくる。リアルなキャッチボールを毎回させていただけるのが面白い」と目を輝かせた。泉もすかさず「息子、いいですよ」と太鼓判を返し、互いへの信頼がにじんだ。 星野は「稽古中、（親子を演じる二人は）隆太さんは尊敬の眼差しで、ピン子さんは大きな愛で包んでいらっしゃると感じました」と稽古場の空気を語り、「お客さんの反応とともに、お芝居もどんどん変わっていくと思うので、最後まで見届けてほしい」と意気込んだ。 泉から「おっちょこちょいなのよ」と言われていたのはあめく。ゲネプロでも出番が残っているのに楽屋に帰ろうとしたエピソードを泉に暴露されることに。全員で顔を見合わせて笑いあうなど、心地よいカンパニーの雰囲気が伝わってきた。「この雰囲気をそのままお芝居に乗せて、各地のお客様にお届けできたら」と笑顔を見せた。 全国ツアーへの楽しみを問われると、泉は「お好み焼きがあったり餃子屋があったら行きたい」と笑わせ、佐藤との野球トークにも花が咲くなど、4人の会話は終始賑やか。「損はさせません」という泉らしい嘘のない率直な言葉が、この作品の魅力をそのまま言い表していた。全国各地で待つ観客のもとへ、この4人が温かな家族の絆の物語を届けに行く。

【公演概要】

『声舞劇！終活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました』 原作：保坂祐希(講談社)「死ね、クソババア!」と言った息子が55歳になって帰ってきました 脚本・演出：シライケイタ 作曲：的場英也 出演：泉ピン子（小林晴恵役） 佐藤隆太（小林達彦役） 星野真里（小林雅代役） あめくみちこ（中野真知子役） 【東京公演】 日程：2026年4月25日（土） 16:30開場/17:00開演 4月26日（日） 13:30開場/14:00開演 会場：シアター1010（足立区千住3-92 千住ミルディスI番館11F ） チケット（全席指定・税込） ：8,000円 主催：終活母と家出息子 製作委員会 【ツアースケジュール】 ＜茨城公演＞ 2026年5月 ９日（土） 会場：水戸市民会館 グロービスホール ＜栃木公演＞ 2026年5月10日（日） 会場：あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ） 文化ホール ＜熊本公演＞ 2026年5月16日（土） 会場：熊本城ホール シビックホール ＜佐賀公演＞ 2026年5月17日（日） 会場：鳥栖市民文化会館 大ホール ＜兵庫公演＞ 2026年6月21日（日） 会場：多可町文化会館ベルディーホール ＜山形公演＞ 2026年6月27日（土） 会場：希望ホール（酒⽥市⺠会館） 大ホール ＜秋田公演＞ 2026年6月28日（日） 会場：湯沢文化会館 大ホール ＜愛知公演＞ 2026年7月 4日（土） 会場：ウインクあいち 大ホール ＜大阪公演＞ 2026年7月 5日（日） 会場：東京建物 Brillia HALL 箕面（箕面市立文化芸能劇場）大ホール ＜岡山公演＞ 2026年7月10日（金） 会場：倉敷市芸文館 ＜広島公演＞ 2026年7月11日（土） 会場：福山市神辺文化会館 大ホール ＜鳥取公演＞ 2026年7月12日（日） 会場：米子市公会堂 公式サイト：https://shukatsu-hahamusuko.com/ 企画・制作：終活母と家出息子 製作委員会

【ストーリー】

周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻ってきた晴恵。それ以来、息子の国立大学医学部入学のため、身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから、達彦は「死ね、クソババア！」と言って18歳で家を出て行った。それ以来､達彦とは疎遠になってしまった。親の介護を終え､75歳になり1人で暮らしていた晴恵の元に、55歳になった達彦が、何食わぬ顔をして帰ってきた。「俺、離婚することにしたから。今日からここに住むわ」。晴恵「ええっ！？ 離婚！？」 後期高齢の母と初老の息子。突然始まった二人暮らし、そして二人旅。 笑いと涙のハイエイジ・エンターテインメント！