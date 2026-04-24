空気圧ソレノイドバルブ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、X2026年04月21に「空気圧ソレノイドバルブ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。空気圧ソレノイドバルブに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
空気圧ソレノイドバルブ市場の概要
空気圧ソレノイドバルブ 市場に関する当社の調査レポートによると、空気圧ソレノイドバルブ 市場規模は 2035 年に約 92 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 空気圧ソレノイドバルブ 市場規模は約 61.4億米ドルとなっています。空気圧ソレノイドバルブ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、空気圧ソレノイドバルブ市場のシェア拡大は、生産ラインに関わる企業の間で自動化運用への移行が進んでいるという、現在のトレンドに起因するものです。
この点は、国際ロボット連盟（IFR）のデータによっても裏付けられています。同データによれば、製造業における従業員10 千人あたりの産業用ロボット導入数は、2023―2024年にかけて163台から177台へと増加しています。
空気圧ソレノイドバルブに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/pneumatic-solenoid-valve-market/590642222
空気圧ソレノイドバルブに関する市場調査では、自動制御エコシステムの導入拡大に伴い、同市場のシェアが拡大していくことが明らかになっています。
これを裏付けるものとして、経済複雑性観測所（OEC）が2019―2024年の間に記録した、油空圧式自動制御機器の世界貿易における年率4.98%という堅調な成長が挙げられます。この成長こそが、当該分野の市場拡大を牽引する原動力となっているのです。
しかし、安定した圧縮空気インフラへの依存度が高いという点が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。この要因は、コスト感度が極めて高い産業環境や、遠隔地の産業現場において、当該製品の導入を制限するケースが少なくありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347967/images/bodyimage1】
空気圧ソレノイドバルブ市場セグメンテーションの傾向分析
空気圧ソレノイドバルブ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、空気圧ソレノイドバルブ の市場調査は、タイプ別、機能別、アプリケーション別、最終用途産業別、バルブ設計別と地域に分割されています。
空気圧ソレノイドバルブ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642222
空気圧ソレノイドバルブ市場はタイプ別に基づいて、2方電磁弁、3方電磁弁、及び4と5方電磁弁に分割されています。このうち、2方電磁弁のサブセグメントは、評価対象期間を通じて45%という最大の収益シェアを獲得し、同市場を牽引すると予測されています。
この優位性は、主に水と排水システムにおける「二値流動制御（オンオフ制御）」アプリケーションでの広範な採用によって確固たるものとなっています。この分野における著しい成長の可能性は、『Chemosphere』誌の報告に見られるように、世界の産業排水処理市場が2026年末までに160億米ドルを超える収益を生み出すと予測されている点からも裏付けられています。
空気圧ソレノイドバルブ市場の概要
空気圧ソレノイドバルブ 市場に関する当社の調査レポートによると、空気圧ソレノイドバルブ 市場規模は 2035 年に約 92 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 空気圧ソレノイドバルブ 市場規模は約 61.4億米ドルとなっています。空気圧ソレノイドバルブ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、空気圧ソレノイドバルブ市場のシェア拡大は、生産ラインに関わる企業の間で自動化運用への移行が進んでいるという、現在のトレンドに起因するものです。
この点は、国際ロボット連盟（IFR）のデータによっても裏付けられています。同データによれば、製造業における従業員10 千人あたりの産業用ロボット導入数は、2023―2024年にかけて163台から177台へと増加しています。
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空気圧ソレノイドバルブに関する市場調査では、自動制御エコシステムの導入拡大に伴い、同市場のシェアが拡大していくことが明らかになっています。
これを裏付けるものとして、経済複雑性観測所（OEC）が2019―2024年の間に記録した、油空圧式自動制御機器の世界貿易における年率4.98%という堅調な成長が挙げられます。この成長こそが、当該分野の市場拡大を牽引する原動力となっているのです。
しかし、安定した圧縮空気インフラへの依存度が高いという点が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。この要因は、コスト感度が極めて高い産業環境や、遠隔地の産業現場において、当該製品の導入を制限するケースが少なくありません。
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空気圧ソレノイドバルブ市場セグメンテーションの傾向分析
空気圧ソレノイドバルブ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、空気圧ソレノイドバルブ の市場調査は、タイプ別、機能別、アプリケーション別、最終用途産業別、バルブ設計別と地域に分割されています。
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空気圧ソレノイドバルブ市場はタイプ別に基づいて、2方電磁弁、3方電磁弁、及び4と5方電磁弁に分割されています。このうち、2方電磁弁のサブセグメントは、評価対象期間を通じて45%という最大の収益シェアを獲得し、同市場を牽引すると予測されています。
この優位性は、主に水と排水システムにおける「二値流動制御（オンオフ制御）」アプリケーションでの広範な採用によって確固たるものとなっています。この分野における著しい成長の可能性は、『Chemosphere』誌の報告に見られるように、世界の産業排水処理市場が2026年末までに160億米ドルを超える収益を生み出すと予測されている点からも裏付けられています。