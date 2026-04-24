自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年5月20日（水）に無料オンラインセミナー「ある企業の2030年―運行管理はこう変わった―」を開催いたします。

2030年の運行管理を“今”からつくるために ― デジタル化×自動点呼で進化する安全管理

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人手不足の深刻化や安全意識の高度化が進む中、運行管理は大きな転換期を迎えています。 本セミナーでは、2030年に向けた運行管理の変化を「デジタル化」「自動点呼」「自動運転」「一元管理」「地域交通DX」といった観点から整理し、これから企業に求められる安全管理についてお伝えいたします。 未来の姿を理解するだけでなく、今、何から取り組むべきか等、貴社の運行管理高度化に役立つヒントを提供します。

こんな課題をお持ちでしょうか

✅ドライバー不足が深刻化し、現場の負担が増え続けている ✅点呼や安全管理が属人化しており、ミスや見落としに不安がある ✅デジタル化を進めたいが、何から手をつけるべきか分からない ～主な対象者～ ・運行管理の効率化・省人化を具体的に進めたい方 ・自動点呼や遠隔点呼など最新の仕組みを理解したい方 ・2030年を見据え、自社の安全管理体制を強化したい方

セミナー概要

開催日時：2026年5月20日(水) 13:30～14:30 開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です） 参加費用：無料 【内容】 ・2030年に向けた運行管理の変化 ・デジタル運行管理の進化 ・運行管理（自動点呼 遠隔点呼等）ソリューション紹介 スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 鈴木 善郎 みなさまのご参加をお待ちしております。

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■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/