全国に100店舗以上の買取専門店を展開する株式会社さすがや（本社：東京都台東区、代表取締役：中崎杏美）は、ゴールデンウィーク期間中の2026年5月5日（こどもの日）に全国のさすがや直営店舗にて『大人の「こどもの日」思い出買取キャンペーン』を実施いたします。

本企画は、査定の待ち時間にお客様ご自身の「こどもの頃の思い出」を専用シートにご記入いただき、そのエピソードを査定員と共有（対話）していただくことで、買取成立時に「査定額20%UP 」をボーナス還元する特別プロモーションです。

企画の背景

「無機質な事務手続き」を「心温まる対話（Let's Emotion!）」へ 物価高騰が続く中、GWのレジャー費やこどもへのプレゼント代を賢く捻出するため、ご自宅に眠る「隠れ資産（ブランド品や貴金属など）」を売却するニーズが高まっています。しかし、買取店に対して「事務的で冷たそう」「緊張する」といった不安を抱く方も少なくありません。 さすがやが大切にしているのは、単なるモノの売買ではなく、お客様と心の通うお取引（Harmony）です。そこで「こどもの日」にちなみ、大人のお客様に童心に帰っていただくエンタメ企画をご用意しました。 「あの頃欲しかったおもちゃ」などのエピソードを査定員と笑い合いながら共有することで、退屈で緊張しがちな待ち時間を「楽しい対話の時間」に変え、お客様の不要品が「今夜の家族の贅沢」に変わる感動体験（Let's Emotion!）を提供します。

思わず語りたくなる！3つの「思い出査定テーマ」

店舗でお渡しする専用シートから、お好きなテーマを1つ選んで簡単なエピソードをご記入いただきます。プロの査定員が、お持ち込みいただいたお品物と一緒に、皆様の“エモい”思い出も大切に「査定（拝見）」いたします。

・ こどもの頃、購入した一番高かったものはなんですか？ ・ こどもの頃、あなたにとって一番の「宝物」は何でしたか？ ・ こどもの頃、集めていた、今でも持っているコレクションはありますか？

キャンペーン概要

名称： 大人の「こどもの日」思い出買取キャンペーン 期間： 2026年5月5日（火） 対象店舗： 全国の「さすがや」※一部店舗を除く 対象外店舗一覧：川口店 / 前橋店 / 高崎菅谷店 / アピタ金沢店 / ナッピィモール七尾店 / MEGAドン・キホーテ福山松永店 / 見附ショッピングセンター店 / 佐久インターウェーブ店 / アリオ上田店 / ピアゴ各務原店 / アクロスプラザ仙台富沢西店 / サンセルコ福岡店 / 川越店 / 立川南口店 / 青木島ショッピングパーク店 / イオン根室店 / 入間春日町いなげや店 / 多治見インターモール店 / ゆめまち習志野台モール店 / ベイシア栗橋店 / MEGAドン・キホーテUNY高森店 / 新所沢店 / 中間店 / ASTY清水駅店 / ミスターマックス取手店 / イオンスーパーセンター涌谷店 / 伊勢崎店 / バロー大桑店 / テルル草加花栗店 / 札幌中央店 / ドン・キホーテ大垣インター店 / 札幌山鼻店 / フォンテ秋田店 / マックスバリュ田布施店 / テルル成増店 / 大阪西区役所横店

参加条件

買取査定を依頼し、思い出シートを記入、その後買取が成立したら買取金額20％アップ ※LINEの友達登録が必須となります。 ※金券、切手など一部対象外の商品がございます。 ※他のクーポンとの併用は不可。

買取専門店「さすがや」の特長

さすがやは、独自の世界的な販売ネットワーク（Global Harmony）と、他店では値段が付きにくい色石なども正確に見極めるプロの鑑定眼により、高価買取を実現しています。「入りやすい、相談しやすい」温かな接客で、買取店が初めての方でも安心してご利用いただけます。

会社概要

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商号：株式会社さすがや 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6F TEL：03-5816-6362 従業員数：191名（2025年4月時点） 設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当 TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jp URL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト） URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト） URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト） ※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。 メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

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