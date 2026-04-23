セルフストレージ×蓄電池で新たなインフラへ
株式会社JBサステナブルと業務提携
～全国のトランクルームを「エネルギー供給拠点」に～
株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一、以下「パルマ」）は、株式会社ジェリービーンズグループ（証券コード：3070）の子会社である株式会社JBサステナブル（本社：東京都中央区、代表取締役：宮粼明、以下「JBサステナブル」）と、系統用蓄電池の設置・運用に関する業務提携契約を2026年4月23日に締結いたしました。
■ 背景：エネルギー課題と「場所」の不足
再生可能エネルギーの普及が進む一方で、発電量の変動に対応する「電力の安定化」が社会課題となっています。
その解決策として注目されているのが、余剰電力を蓄え、必要時に供給する「系統用蓄電池」です。
しかし、蓄電池の普及には「適切な立地・インフラを備えた設置場所の確保」 が大きな課題となっています。
■ 本提携のポイント
本提携では、パルマの全国に広がるセルフストレージネットワークJBサステナブルの蓄電池運用ノウハウを融合し、新たなエネルギーインフラの構築を目指します。
■ 具体的な取り組み
コンテナ型トランクルームの一部（20フィート区画等）を蓄電池設置拠点として活用 自社施設・顧客施設・借上施設など多様な展開モデルを検討 インフラ整備・運用・保守の連携体制構築 顧客ネットワークを活用した展開推進
■ パルマの強みが活きる理由
パルマのセルフストレージは、「全国のロードサイドに分散配置」「既に整備された設置基盤」「電源インフラとの高い親和性 」といった特徴を持ち、蓄電池設置に最適なインフラ基盤となっています。
■ 今後の展望
本取り組みにより、「未利用スペースの価値最大化」「ストレージ施設の高付加価値化」「エネルギーインフラとしての新たな役割創出」を実現し、「ストレージインフラ会社」としての進化を加速させてまいります。
■ 代表コメント
当社が展開するセルフストレージは、単なる保管スペースではなく、社会インフラへと進化できるポテンシャルを有しています。
本提携を通じて、エネルギーと不動産を融合させ、新たな価値創出に挑戦してまいります。
■会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数 ：43名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない
配信元企業：株式会社パルマ
～全国のトランクルームを「エネルギー供給拠点」に～
株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一、以下「パルマ」）は、株式会社ジェリービーンズグループ（証券コード：3070）の子会社である株式会社JBサステナブル（本社：東京都中央区、代表取締役：宮粼明、以下「JBサステナブル」）と、系統用蓄電池の設置・運用に関する業務提携契約を2026年4月23日に締結いたしました。
再生可能エネルギーの普及が進む一方で、発電量の変動に対応する「電力の安定化」が社会課題となっています。
その解決策として注目されているのが、余剰電力を蓄え、必要時に供給する「系統用蓄電池」です。
しかし、蓄電池の普及には「適切な立地・インフラを備えた設置場所の確保」 が大きな課題となっています。
■ 本提携のポイント
本提携では、パルマの全国に広がるセルフストレージネットワークJBサステナブルの蓄電池運用ノウハウを融合し、新たなエネルギーインフラの構築を目指します。
■ 具体的な取り組み
コンテナ型トランクルームの一部（20フィート区画等）を蓄電池設置拠点として活用 自社施設・顧客施設・借上施設など多様な展開モデルを検討 インフラ整備・運用・保守の連携体制構築 顧客ネットワークを活用した展開推進
■ パルマの強みが活きる理由
パルマのセルフストレージは、「全国のロードサイドに分散配置」「既に整備された設置基盤」「電源インフラとの高い親和性 」といった特徴を持ち、蓄電池設置に最適なインフラ基盤となっています。
■ 今後の展望
本取り組みにより、「未利用スペースの価値最大化」「ストレージ施設の高付加価値化」「エネルギーインフラとしての新たな役割創出」を実現し、「ストレージインフラ会社」としての進化を加速させてまいります。
■ 代表コメント
当社が展開するセルフストレージは、単なる保管スペースではなく、社会インフラへと進化できるポテンシャルを有しています。
本提携を通じて、エネルギーと不動産を融合させ、新たな価値創出に挑戦してまいります。
■会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数 ：43名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない
配信元企業：株式会社パルマ
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