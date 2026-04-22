TOTO茅ヶ崎女子バスケットボール部の選手による『バスケットボール体験教室2026』を開催!!（放課後等デイサービス「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」）

NPO法人Ocean's Love

特定非営利活動法人Ocean’s Love（所在地：神奈川県茅ケ崎市、理事長：鈴木 薫）は、運営する放課後等デイサービス「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」のプログラムの一環として、「TOTO茅ヶ崎女子バスケットボール部」様のご協力のもと12名の選手を講師に迎え、スポーツ体験教室「Be A Sportsman !! -バスケットボール2026-」を4月18日に開催しました。

知的障がいや発達障がいなど様々な特性がある子どもたちが参加する「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」では、子どもたちがスポーツや自然での体験を愉しみながら、協調性、チャレンジ精神、コミュニケーション力などを育むことを目指し様々なスポーツ体験を行っています。

TOTO茅ヶ崎女子バスケットボール部様によるバスケットボール体験教室は3回目の開催となります。

当日は小学3年生～高校3年生まで9名の子どもたちが元気に参加しました。

体育館で選手の皆さんが出迎えてくださり、子どもたちもうれしそうな顔で駆け寄って再会を喜びました。

最初にお互いに自己紹介をして、準備体操と鬼ごっこで楽しみながら全員でウォーミングアップを行い、そこからは直接選手の皆さんに教わりながらドリブル、パス、シュート練習を行いました。

後に選手、子どもたちがチームになってゲームを行い、子どもたちは必死にボールを追いかけ選手の皆さんとのプレーも楽しんでいました。

体験のあとには選手の皆さんから子どもたちにプレゼントをいただき、子どもたちからはお礼のメッセージボードをお渡ししました。

選手の皆さんが大いに盛り上げて、たくさん褒めてくださり、子どもたちは1年ぶりとなるバスケットボールを楽しみ、自信を付けさせてもらいました。

そして練習の合間にも一緒にお話したり、子どもたちがダンスを披露したりと交流を楽しみました。

TOTO茅ヶ崎女子バスケットボール部

https://jp.toto.com/knowledge/sports/basketball/

アフタースクールOcean’s Love茅ヶ崎

http://oceanslove.com/dayservice/