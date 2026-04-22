日本でも化粧品の動物実験を終わらせるために4月24日「世界実験動物解放デー」より署名キャンペーンを開始

ラッシュジャパン合同会社

2026年4月22日（水）

ラッシュジャパン合同会社

美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会

キャンペーンビジュアル画像

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）と、「美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会(https://www.crueltyfreebeauty.jp/about/)（Cruelty Free Beauty：以下、CFB）※1」は、日本国内における化粧品の動物実験禁止に向けた法改正を後押しするため、全国の店舗およびオンラインにて署名キャンペーンを展開いたします。

※1 構成団体：認定NPO法人アニマルライツセンター、NPO法人動物実験の廃止を求める会（JAVA）、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を

ラッシュでは、「世界実験動物解放デー」である2026年4月24日（金）から5月31日（日）まで、CFBが現在推進している「化粧品の動物実験禁止を求める国会請願署名」を全面的に支援する「化粧品の動物実験を終わらせる署名キャンペーン」を、国内80店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)、公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)にて実施いたします。

「化粧品の動物実験を終わらせる署名キャンペーン」概要

・期間：2026年4月24日（金）～5月31日（日）

・実施場所：全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリ

・内容：「化粧品の動物実験禁止を求める国会請願署名」用紙の配布・回収の実施

※公式オンラインストア、公式アプリでご購入の方には署名用紙を同梱いたします※署名提出先： 衆議院議長および参議院議長（本署名は「美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会」を通じて国会へ提出されます）

署名用紙イメージ画像

【背景】世界から取り残される日本の化粧品の動物実験に関する法整備

世界では今、化粧品開発における動物実験の廃止がスタンダードとなっています。EU（欧州連合）では2013年、域内で販売される化粧品（完成品・原材料）について、いかなる理由であっても動物実験が全面的に禁止されました。現在、世界45の国と地域で同様の法的禁止が導入されています。しかし、日本ではこの法整備について諸外国から大幅な遅れをとっており、国内での動物実験の実態把握さえもままならない状況が続いています。

【目的】国会請願署名を加速させ、日本での「動物実験禁止」を法制化へ

本キャンペーンは、化粧品の動物実験の禁止を国に求める動物権利団体3団体で構成される「美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会」が進める国会請願署名を、ラッシュのプラットフォームを通じて広く社会へ浸透させることを目的としています。署名活動を全面的に支援することで、日本国内における化粧品の動物実験禁止の法規制整備の実現を目指します。

【信念】ラッシュと動物実験反対の歩み

1995年の創設以前から共同創立者たちが抱き続けてきた「動物実験反対」という信念は、今もラッシュの根幹をなす揺るぎないものです。また、ヒトと種差のあるウサギやラット等の動物を用いた実験では、化粧品の安全性を確認することに科学的な限界があると考え、30年以上にわたり安全性と倫理観を両立させた商品開発を徹底してきました。さらに、動物を使用しない「動物実験代替法」の研究開発支援を継続するなど、科学の進歩と動物の権利擁護の両面から、犠牲のない化粧品業界の実現をリードし続けています。

パウソープ（石鹸）イメージ画像

本キャンペーンの開始にあたり、「美しさに犠牲はいらない」というメッセージを具現化したチャリティソープを発売いたします。消費税を除く利益の100%を「美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会」へ寄付し、法改正に向けたロビー活動や社会啓発のための資金として活用いただきます。

パウソープ（石鹸）

\1,000（税込）／ 85g

動物たちの尊厳を守りたいという願いを、愛らしい肉球の形に込めた限定ソープ

ココナツオイルと菜種油を贅沢に配合した石ケン素地が、空気をたっぷり含んだ穏やかな泡立ちを実現。キメ細やかな泡が汚れを優しく落とし、洗い上がりのお肌をしっとり柔らかく整えます。サンダルウッド、ネロリ、ベルガモットをブレンドした香りは、まるで青々としたそよ風が吹き抜ける草原を散歩しているかのような心地よさを感じさせます。

発売日：5月7日（木）全国のLUSH 80店舗

4月24日（金）よりLUSH 公式オンラインストア、LUSH 公式アプリ先行発売

※数量限定

店頭イベント：「Cruelty Free Beauty バスボム製造体験ワークショップ」

本イベントではCFBのメンバーを店頭に迎え、動物実験を行っていないラッシュのバスボムの製造体験を通じて、参加者と一緒に化粧品の動物実験について考える時間を設けます。

場所：LUSH 神戸三宮店

日時：2026年5月8日 (金)

・12:30-13:30 /・14:00-15:00

※事前予約制 / 参加費：\1,500（税込）

詳しくはLUSH 神戸三宮店 （078-393-5020）(https://www.lush.com/jp/ja/shops/lush%E7%A5%9E%E6%88%B8%E4%B8%89%E5%AE%AE%E5%BA%97?id=JP146)までお問い合わせ下さい。

<読者の方からのお問い合わせ先>

LUSH (ラッシュジャパン)

0120-125-204

support@lush.co.jp

https://www.lush.com/jp/

美しさに犠牲はいらないキャンペーン詳細はこちら：https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-ethics/lush_campaign/fighting-animal-testing-2026/



美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会（Cruelty Free Beauty ; CFB）について

化粧品の動物実験廃止をはじめ、動物の犠牲を伴わない真の美しさを実現することを目指し、さまざまな提案をしていくために、認定NPO法人アニマルライツセンター（ARC）、NPO法人動物実験の廃止を求める会

（JAVA）、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を の3団体で2013年に結成しました。シンポジウム開催やロビー活動などを行っています。https://www.crueltyfreebeauty.jp/

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100%ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約9割の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルを使い、動物実験をせず、最大限合成保存料に頼らない手作りのスキンケア、ヘアケア、バス製品などで健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。倫理的な原料調達や環境に優しい商品開発を通じて、毎日をみずみずしく豊かにし、ビジネスと自然との共生をめざしています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/