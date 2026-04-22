＜Qoo10 「掃除機」販売数ランキング＞新生活は”ストレスフリーな掃除機”で快適な暮らしを！軽量＆ハイパワーなスティッククリーナーが人気

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、「掃除機」の販売数TOP5*を発表いたします。

軽量でハイパワーなスティッククリーナーが人気

新生活スタートに伴い、コスパや機能性に優れた掃除機への注目度が高まる時季。日々の掃除が苦にならない“ストレスフリーな掃除機”選びが、清潔な室内で過ごす快適な暮らしの要となります。今季の掃除機は、「軽量化とハイパワーの両立」に加え、「自動ゴミ収集機能」を備えたモデルが話題となっています。

今回のQoo10の調査でも、1kg前後の軽量タイプで、扱いやすいコードレスのスティッククリーナーが上位を占める結果となりました。ハイパワーな吸引力に加え、アタッチメント交換でマルチに使えるタイプが多く、ライト付きや水洗い可能なダストカップなど、機能性の高いアイテムが人気を集めています。3位には、自動ゴミ回収ステーション付きの高機能モデルがランクインしました。

【1位】ジョイハウス コードレス掃除機／ショップ名：KUKUYA

本体660gの軽量設計。5種のノズルと2種の延長パイプ、暗い場所にも対応できるLEDライト付きで機能面も充実。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1090561158

【2位】アイリスオーヤマ サイクロン スティッククリーナー／ショップ名：アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ

ゴミが詰まりにくく吸引力が持続するサイクロン式。細かな埃もかき出して吸い上げる独自のヘッドを搭載。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1108021863

【3位】オラージュ コードレス掃除機 RR35／ショップ名：テレビショップフュージョン

置くだけでゴミ回収・充電・収納が完結するステーション付き。自走式ヘッドを採用し、使い勝手にもこだわった高機能タイプ。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1158757795

Qoo10「掃除機」販売数ランキング[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/935_1_6272e5874570f4ca83f4bba917c8b901.jpg?v=202604220151 ]

*Qoo10調べ データ抽出期間：2026年2月26日（木）～3月25日（水）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「掃除機」カテゴリーの販売個数に基づいたランキングです。

自動ゴミ収集ドック付きのハイスペックモデルのご紹介

掃除機を充電スタンドに置くだけで、本体からゴミを抗菌・防臭加工の紙パックやダストボックスに集める「自動ゴミ収集ドック」。毎回のゴミ捨てが不要になり、１～2ヵ月に1回捨てるだけの手軽さで、人気が広がっています。

今回は、Qoo10で見つけた、トレンドの自動ゴミ収集ドック付きハイスペックモデルをご紹介します。

シャーク EVOPOWER SYSTEM iQ+コードレススティッククリーナー／ショップ名：ec-art Qoo10店

内部センサーがゴミの量を検知し、吸引力とブラシロールの回転スピードを自動調整。iQモニターの色でゴミの量を把握でき、掃除を効率化。

URL : https://www.qoo10.jp/g/1035366489

東芝 トルネオ コードレススティッククリーナー／ショップ名：XPRICE Qoo10店

新開発のオートヘッドクリーニングとオートエア洗浄機能でお手入れ頻度を削減。ゴミの取り残しを防ぐセンサーやライト付き。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1185599065

パナソニック セパレート型コードレススティック掃除機／ショップ名：家電のSAKURA Qoo10店

軽量ながらパワフルな吸引力。細かなゴミまで検知する「スゴ取れセンサー」や、髪の毛が絡みにくい「からまないブラシPlus」を搭載。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1183521513

【eBay Japan合同会社】

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

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※記載されている内容は、発表日時点の情報です。

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx