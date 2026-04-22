【卓球・金沢ポート】谷垣佑真選手　3年契約での契約更新のお知らせ

金沢ポート株式会社

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは谷垣佑真選手と、2026-2027シーズンより3年契約での選手契約更新に合意いたしましたので、お知らせいたします。

金沢ポート移籍初年度となった2025-2026シーズン、谷垣選手はシングルスで17勝を挙げ、リーグ最多勝を記録。さらに特別賞を受賞するなど、まさに飛躍のシーズンとなりました。

その圧倒的な活躍により、チームは創設3年目にして初のプレーオフ進出を果たし、準優勝という過去最高成績を収めました。勝負どころで幾度となく勝利を手繰り寄せた谷垣選手は、名実ともにチームの守護神として、その存在感を示しました。

卓越した技術と強靭なメンタリティを兼ね備え、チームを牽引する谷垣選手。大学卒業を機に新たなスタートを切る節目にあたり、クラブとしても長期的な視点でその成長と挑戦を支えていくべく、今回の3年契約締結に至りました。

新たなステージへと踏み出す谷垣選手とともに、金沢ポートは悲願の初優勝に向けて邁進してまいります。今後とも温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。



谷垣佑真 2025-2026シーズン個人スタッツ(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10091&year=2025)

【谷垣佑真選手コメント】

2026-2027シーズンも金沢ポートでプレーすることになりました、谷垣佑真です。

昨シーズンは、レギュラーシーズン2位に加え、プレーオフファイナルでも惜しくも敗れてしまい、とても悔しい思いをしました。

2026-2027シーズンこそは、レギュラーシーズン1位、そしてプレーオフ優勝のために、頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。

【西東輝監督コメント】

このたび、谷垣佑真選手と3年契約という大型契約を結ばせていただきました。

2025-2026シーズンは、Tリーグにおいてキャリアハイとなるシングルス17勝を挙げるなど、誰もが驚くような素晴らしい成績を収め、金沢ポートの躍進を力強く牽引してくれました。

また、何事にも全力で取り組む姿勢は非常に頼もしく、プレー面だけでなくチーム全体に良い影響を与えてくれる選手です。

今回の3年契約は、長期的な視点で谷垣選手を強化・サポートし、さらなる成長とともにチームの勝利に貢献してもらいたいという想いのもと、締結に至りました。

今後は谷垣選手と二人三脚で歩みを進め、金沢ポートを優勝へと導いてもらいたいと考えています。

次こそはファイナルの舞台で谷垣選手の活躍をお見せできるよう、チーム一丸となって戦ってまいりますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。