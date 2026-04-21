ヨード卵・光 発売50周年 ×小峠 英二さん50歳記念　日本初のブランド卵「ヨード卵・光」発売50周年！　今年50歳を迎えるバイきんぐ・小峠 英二さんが新CMキャラクターに就任

日本農産工業株式会社

日本農産工業株式会社（本社：横浜市西区、代表取締役社長：小山 剛）が展開するブランド卵

「ヨード卵・光」は、発売50周年を記念してお笑いコンビ・バイきんぐの小峠 英二さんを起用した新CM「ヨード卵・光 コク3.5倍」篇を、2026年5月1日（金）より全国で放映開始いたします。

1976年の発売以来、日本の食卓に「プレミアムな卵」という価値を届けてきた「ヨード卵・光」。50周年という大きな節目を彩る存在として、同じく1976年生まれで今年50歳というメモリアルイヤーを迎える小峠 英二さんを新CMキャラクターに起用しました。新CMでは、独自の飼料から手間暇かけて作られる「ヨード卵・光」のこだわりになぞらえ、”こだわる男”代表の小峠さんが哀愁漂う表情で、「ヨード卵・光」がコク3.5倍であるという特徴を小峠さんならではの表現で伝えています。ラストは魂を込めた決めゼリフ「なんてごほうびだ！」で締めくくられ、日常が贅沢に変わる瞬間を表現しています。

■新CMストーリー

【「ヨード卵・光 コク3.5倍」篇 30秒】

発売50周年を迎えた「ヨード卵・光」と、同じく50歳を迎えた小峠 英二さん。節目を重ねる両者が回転しながら美しくシンクロする様は、「ヨード卵・光」が誇るコク3.5倍の魅力を、上質かつ繊細に表現しています。その姿はまるで美術館に展示されたアート作品のよう。見る者の感性に静かに訴えかける、洗練されたCMに仕上がりました。

【「ヨード卵・光 ストレートトーク」篇 30秒】

音楽やファッション、車など、さまざまな分野に強いこだわりを持つ小峠 英二さんが、“こだわる男”として卵へのこだわりを実直に語ります。説得力のある語り口を通して、「ヨード卵・光」が長年大切にしてきた品質へのこだわりを丁寧に表現しています。 また、床が抜けて小峠さんが落下する演出と、卵が白米の上へ落ちるシーンが呼応することで、印象的な映像表現を実現。小峠さんも思わず唸った、絶妙なタイミングにも注目です。

■新CMキャラクター

小峠 英二（ことうげ えいじ）

1976年6月6日生まれ、福岡県出身。血液型O型。

1996年に西村 瑞樹とお笑いコンビ「バイきんぐ」を結成。

2012年「キングオブコント」で優勝し、「なんて日だ！」のフレーズで広く知られる存在に。

パンクロックや革ジャン、車やバイクを愛するなど、自身の価値観を貫く本物志向。

うなぎなど、食にも深いこだわりがあることで知られる。

2026年、誕生50周年を迎えるヨード卵・光とともに、50歳に。

積み重ねてきたこだわりが、唯一無二の“光”として輝き続けている。

■新CM概要

◼︎TVCM

タイトル：「ヨード卵・光 コク3.5倍篇」

出演：小峠 英二さん

放送開始日：2026年5月1日（金）

放送エリア：関東・関西・中京・福岡・北海道・仙台・広島

◼︎WEBCM

タイトル：「ヨード卵・光 コク3.5倍」篇、「ヨード卵・光 ストレートトーク」篇

出演：小峠英二さん

放送開始日：2026年4月21日（火）

公式Youtube：https://youtu.be/w-34HBI5lXc (「ヨード卵・光 コク3.5倍」篇 / 30秒)

https://youtu.be/MHbLpm45zqA (「ヨード卵・光 ストレートトーク」篇 / 30秒)

【制作スタッフ】

企画制作：電通東日本、Lab.751 TOKYO zero

CD+企画：和田真之介

C+企画：山口真理子

AD+企画：岡庭秀晃

STPL+企画：窪田雅聡

PRプランナー+企画：相田百合子

メディアプランナー+企画：水野麻衣子

デジタルメディアプランナー+企画：久川智加

AD+D：道脇彩佳

Pr：木村和真

PM：高悠也

APM：佐々木康気

演出：中野翔太

撮影：幸前達之（MOVIE）、toki（STILL）

照明：平山達弥

美術：大倉謙介

編集：金子恭平（オフライン）、豊田貴弘（オンライン）

DIT：ナカムラタカシ

ミキサー：秋山 翔太

カラリスト：田中基

音楽：笠木友輔

ST：大瀧彩乃

HM：鷹部麻理

フードスタイリスト：山根万由子

レタッチ：安藤瑠美

CAS：尾名高直樹、高橋友徳

AE：柿沼洋平、奥一将、天内駿士

NA：小野元春

■JR新宿駅にOOH広告を掲出中

「ヨード卵・光」の50周年に合わせて、JR新宿駅東改札外GREENシートにてOOH広告を掲出しています。50周年を迎える「ヨード卵・光」と50歳を機に益々こだわりが光る小峠英二さんのインパクトある広告にご注目ください。

前半：2026年4月13日～4月20日、後半：2026年4月21日～4月26日

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※2026年4月26日までの掲出となります。

※写真はイメージです。

■ヨード卵・光とは

「ヨード卵・光」は1976年に誕生し2026年に発売50周年を迎えた日本初（※1）

のブランド卵です。ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、約20年の研究を経て「ヨード卵・光」専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら誕生しました。最大の特長はコクが3.5倍（※2）であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。

■日本農産工業株式会社について

日本農産工業は、配合飼料メーカーとしての技術と原料調達力を活かし、2026年に発売50周年を迎えた「ヨード卵・光」をはじめ、機能性表示食品「三ツ星たまご」、黄身色が美しい「ご飯にのせたくなるたまご 茜美人」等、飼料原料からこだわることで様々な特長の商品を展開。オンラインストアでは「ヨード卵・光」を使った加工食品の販売もしています。

商品サイト：https://www.yodoran.com/

公式オンラインストア：https://www.yodoran.com/pages/onlinestore