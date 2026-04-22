コード不要で業務丸投げ　3日かかった分析が30分で終わるマーケター向け講座を開催します

2026年5月15・29日（金）19：00〜20：30 AIエージェント設計プロフェッショナル認定・実技試験対策講座

3日かかっていた競合分析が、30分で終わる世界がすでに到来しています。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は5月15・29日（金）、エキスパート講座「AIエージェント設計プロフェッショナル認定・実技試験対策講座」を開催します。AIで業務を効率化したいマーケターや、プログラミング経験はないが、AIエージェントに業務を任せてみたい方におすすめです。修了後はWACAが「AIエージェント設計プロフェッショナル」として資格を認定します。

















































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https://digitalpr.jp/table_img/2934/133372/133372_web_1.png■セミナー概要AIエージェントの進化でマーケティングの現場が激変しています。東京ガスはAIに商材情報を渡すだけで施策案を一括生成。JALカードはAIバーチャル顧客同士に議論させてマーケティングの知見を蓄積。あるSaaSマーケターはウェビナー録画からLinkedIn投稿5本＋メール3本を完成させました。すべて、コードを1行も書かずに実現しています。本講座では、AIエージェントであるClaude Cowork（Anthropic）とAntigravity（Google）を操作し、あなた自身の業務で丸投げから成果物ができる体験をします。第1回は市場調査PDFをCoworkに渡して分析レポートを作成し、データをAntigravityでウェブダッシュボードにする。これら一連の流れを90分で完走します。1週間の実務運用を経たのち、第2回では上級者向けツールClaude Codeへの「卒業ステップ」もご紹介。実技試験で「AIエージェント設計プロフェッショナル」資格を認定します。▼このような方におすすめAIで業務を効率化したいが、何から始めていいかわからない”非エンジニア”のマーケターChatGPTは使っているが「もっと本格的にAIを活用したい」と感じている方プログラミング経験はないが、AIエージェントに業務を任せてみたい方競合分析やレポート作成に時間がかかりすぎていると感じている方WACA認定のAIエージェント設計プロフェッショナル資格を取得したい方■講師長澤大輔 (ながさわ・だいすけ)WACA認定ウェブ解析士マスター生成AI経営マスターアカデミー主任講師株式会社A&S代表取締役米国ワイオミング大学国際研究学部卒業、筑波大学大学院ビジネス科学研究科 国際経営プロフェッショナル専攻修了（MBA）。セガ・エンタープライゼス（現セガ）、ライコスジャパン、アイ・エム・ジェイを経て、2003年にA&Sの前身組織を設立、2010年に法人化。大手自動車会社・大手通信会社をはじめとする大規模サイトの戦略立案からプロジェクトマネージメントまで豊富な実績を持つ。デジタルハリウッド元カリキュラムディレクター（DCA）。日本マーケティング・リテラシー協会 上級マーケティング解析士。生成AIを活用したビジネス支援を専門とし、AI搭載オンラインボードゲーム「The Leverage Game」を開発、世界最大のゲームプラットフォームSteamで配信。著書13冊。近著に『ソロプレナー（個人起業家）になる！ 生成AI起業バイブル』（時事通信出版局）、『業界1年生が必ず身に付けたいウェブ制作・運用のリテラシー』（インプレス）、『ビジネス英語表現パーフェクトバイブル』（ベレ出版）ほか。猫インフルエンサーとしての顔も持ち、自身のSNSは28カ国以上のテレビ・新聞で紹介された。■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）エキスパート委員会ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクセミナー申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/196502WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/