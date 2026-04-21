田中 渓のラジオ番組に西野亮廣がゲスト出演！　「えんとつ町のプペル」最新作続編が話題の渦中、「熱量の設計」で勝負する戦略家・西野亮廣はAI時代の「非合理」に何を賭けるのか？

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株式会社J-WAVE

田中 渓、西野亮廣

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週金曜5:00～6:00に放送中、合理化や最適化が当たり前になった今、あえて「手触り」から考えるラジオプログラム『VALTURE RADIO』（ナビゲーター：田中 渓）。4月24日（金）の放送では、さまざまなジャンルで活躍する芸人、童話作家のキングコング・西野亮廣をゲストに迎えます。



「意思決定」で勝負する投資家・田中 渓と、「熱量の設計」で勝負する戦略家・西野亮廣。二人は、人間にしか残せない仕事をどう捉えているのか。


さらに、“やりたいことをやるための戦略”をテーマに、判断の際に大切にしていることや、合理性、効率化、人間にしかできないことについて、田中 渓が深く掘り下げていきます。



田中 渓、西野亮廣

貴重な対談の模様を、どうぞお聴き逃しなく。



ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。



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4月24日（金）　https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260424050000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260424050000)



【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)


番組名：VALTURE RADIO


放送日時：2026年4月24日（金）5:00～6:00


ナビゲーター：田中 渓


ゲスト：キングコング・西野亮廣


番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/valtureradio/


番組X(旧twitter)：https://x.com/VALTURERADIO813


番組Instagram：https://www.instagram.com/VALTURERADIO813


番組Podcast：https://open.spotify.com/show/1iTeGMFPOap6FWKMkUgeWF?si=5d60715380c14b7b


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