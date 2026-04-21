株式会社ブロードリッジ・ジャパン

日本有数のオンライン証券会社である松井証券株式会社（以下「松井証券」）は、証券貸借事業を変革するために、フィンテック大手のブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ(https://www.broadridge.com/jp/)（本社：米国ニューヨーク州、NYSE:BR、以下「ブロードリッジ」）のJASDECプロセッシング・ソリューション（JASDECPS）を採用しました。ブロードリッジのSaaSプラットフォームを活用することで、収益を高め、より優れた業務、革新、成長を可能にします。

松井証券の取締役専務執行役員コーポレート部門担当の鵜澤 慎一氏は、次のように述べています。「今回の採用は、業務を効率化しつつ証券貸借市場における当社のプレゼンスを拡大するうえで極めて重要です。ブロードリッジとのパートナーシップは、当社の戦略的変革の目標と一致しており、新たな一章の幕開けに大きく期待しています」

松井証券はブロードリッジのポストトレード・プロセシング・プラットフォームを既に採用し実績をあげており、JASDECPSの採用は、証券貸借業務の自動化に向けた重要なステップとなります。この変革により、決済照合システム（PSMS）での取引照合の効率化や、DVP決済を含むJASDEC内での証券移転の自動化が可能になります。手作業を軽減することで、全プロセスのリアルタイム処理が加速されます。松井証券は、ストレート・スルー・プロセシング（STP）で取引の効率を向上させ、証券貸借市場でのプレゼンスを強化することを目指しています。

ブロードリッジのアジア太平洋地域担当プレジデント兼日本のシニア・カントリー・オフィサーのデヴィット・ランエイカースは次の通り述べています。「松井証券の戦略的ビジョンと成長戦略をサポートすることができ大変嬉しく思います。ポストトレード・プロセシングやJASDECPSと統合されているブロードリッジのSaaSソリューションは、日本の進化する金融環境において企業が優れた成果を上げるための最適な基盤となります。このパートナーシップは、ユニークな市場における自動化と俊敏性のさらなる向上に向けた重要な一歩です」

ブロードリッジのSaaSプラットフォームへ移行することで、迅速な展開が可能となり、松井証券は市場に証券を貸し出すための時間を短縮し、市場の要求により柔軟に対応することができるようになります。

ブロードリッジは、グローバル・スタンダードと日本に関する専門知識を組み合わせることで、信頼できるパートナーとして、松井証券が日本の複雑な金融セクターに対応できるようサポートし、長期的な事業成長とレジリエンスにつながる変革の道を切り開きます。

JASDECは、株式・社債・投信の決済インフラを担う日本の証券集中保管機関（CSD）であり、2026年5月に大規模な、「JASDEC2025」システム更改に向けた対応を実施した後、2027年に新システムを本稼働させる予定となっています。JASDECPSは包括的なSTP機能を提供し、企業がこれらの新しい基準に対応するサポートをします。

松井証券について

松井証券はインターネットを介して個人投資家向けに金融商品・サービスを提供する「オンライン専業の証券会社」です。日本株、米国株、FX（外国為替）、投資信託、先物オプション、NISA、iDeCo等の商品・サービスを取り扱っています。当社は、「お客様の豊かな人生をサポートする。」ことを企業理念とし、「個人投資家にとって価値のある金融商品・サービスを提供する。」ことを企業目標としています。そして、「投資をまじめに、おもしろく。」をコーポレートスローガンに掲げ、投資に「まじめに」向き合う姿勢は決して忘れずに、投資体験を通じたワクワク感・楽しさを伝えながら、お客様の人生における発見と成長につながるような投資を「おもしろく」するアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指しています。

ブロードリッジについて

ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ（NYSE:BR）は、定評のある専門知識と変革を促進する技術で、お客様や金融サービス業界の業務、革新、成長を支援する世界有数のテクノロジー企業です。お客様の投資、ガバナンス、コミュニケーションを強化することで、オペレーショナル・レジリエンスを高め、業績を向上させ、投資家エクスペリエンスを変革します。

ブロードリッジのテクノロジーやオペレーションのプラットフォーム上では、年間70億件以上のコミュニケーションが処理・生成され、全世界で、トークン化資産および従来の証券を合わせて、1日平均15兆ドル超の取引を支えています。S&P 500(R)指数構成銘柄であるブロードリッジは、世界21カ国で1万5,000人超の社員を擁しており、「働きがいのある会社（Great Place to Work(R)）」にも認定されています。

ブロードリッジの詳細については、ウェブサイトをご覧ください：www.broadridge.com/jp(http://www.broadridge.com/jp)