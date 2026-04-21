令和8年度 高野山心の学び講座「心を整える力と智慧」を開催

宗教法人高野山真言宗ご自宅でも、高野山でも。心を見つめ、整えるための学びを深める講座です。

高野山真言宗（和歌山県伊都郡高野町 管長 長谷部 真道）は、 総本山金剛峯寺において令和8年度 高野山心の学び講座「心を整える力と智慧」を開催します。

本講座は、仏教的視点、心理学的視点、福祉的視点の三つの側面から、現代社会において求められる「心を整える力」と「智慧」について学ぶ講座です。

【開催の趣旨】

新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの生活様式だけではなく、価値観や人との関わり方、 いのちの捉え方までも大きく変えました。そして終息後も様々な社会事象により、急激なスピードで 世界は変化しています。この現代社会の予測不可能な変化と情報過多の時代で私たちに求められるのは 心を整える力です。

今回はその変化に立ち向かうべく「心を整える力と智慧」をテーマとして仏教的視点・心理学的視点・福祉的視点から学べる講座を開講いたします。

【ご自宅でも高野山でも学ぶことができるハイブリット講座】

本講座では、対面講座で収録した講義映像を7月より毎月1回、全6回にわたりオンデマンド配信いたします。受講者は、ご自宅等からご都合に合わせて講義動画を視聴し、仏教・心理学・福祉の視点から、心を整える力と智慧について学ぶことができます。

また、ご希望の方は、高野山で開催される対面講座に出席することも可能です。対面講座に参加された方も、後日配信される講義動画を通して内容を振り返ることができ、学びをより深めていただけます。

遠方にお住まいの方にも受講いただきやすく、また実際に高野山の地で学びたい方にも開かれた講座です。

令和7年度の高野山心の学び講座オンデマンド配信映像(森崎雅好先生)

【オンデマンド配信について】

配信された講義動画は、当該年度内、令和9年3月31日まで、何度でも視聴可能です。

配信日は、講義映像の編集が完了次第となります。各配信月の初旬から中旬頃を目途に、申込フォームにご入力いただいたメールアドレス宛に、視聴用URLおよび講義資料をご案内いたします。

なお、講義動画は受講者限定で配信いたしますので、視聴用URLや講義資料等の第三者への共有はご遠慮ください。

◆ 開催概要

・名称：令和8年度 高野山心の学び講座「心を整える力と智慧」

・開催形式：ハイブリッド型（対面講義・オンデマンド配信）

・会場：高野山真言宗 宗務所3F大会議室（〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山132金剛峯寺内）

・受講料：20,000円（全講座分）

・配信方法：対面講座にて収録した講義映像を編集し、YouTubeを利用し受講者限定で配信

・オンデマンド配信視聴申込締切：令和8年12月15日まで

・視聴可能期間：令和9年3月31日まで視聴可能

・本講座のご案内：案内をダウンロード（PDFファイル）(https://www.koyasan.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/aab41b2ead81f4ab0a1943c6e05b5580.pdf)

・申込方法：専用申込フォームからお申込みください

・申込フォーム：https://forms.gle/t3F8vvVcEG8PtX8G7

令和7年度対面講座の様子

◆ 対面講義受講にあたって

対面講座への出席希望および昼食の有無につきましては、お申し込みフォームにて確認いたします。

対面講座の受講を希望される方は、各開講日に会場へお越しください。なお、各回の対面講座への出席および昼食のお申し込み・キャンセルは、開講日の3日前までとなります。

受付は、開講日の午前9時から午前9時45分まで行います。

また、希望者には精進弁当（1食1,500円）をご用意いたします。代金は当日受付時に納入ください。

◆ 対面講座日程 （会場:高野山真言宗 宗務所3F 大会議室）

＜第1回＞ 令和8年 6月1日（月）

・第I部 10:00～

演題：「字相と字義-弘法大師の〈菩提心〉解釈-」

講師：土居 夏樹 先生（高野山大学副学長）

・第II部 13:00 ～

演題：「真言密教の読経 -『仏前勤行次第』解説」

講師：北川 真寛 先生（高野山大学准教授）

＜第2回＞ 令和8年 7月2日（木）

・第I部 10:00～

演題：「心を整えるとは」

講師：佐藤 隆彦 先生（高野山事相講伝所和上）

・第II部 13:00 ～

演題：「阿字観実修」

講師：佐藤 隆彦 先生（高野山事相講伝所和上）

＜第3回＞ 令和8年 9月15日（火）

・第I部 10:00～

演題：「密教の知恵」

講師：講師：松長 潤慶 先生（高野山大学学長）

・第II部 13:00 ～

「写経実修・奉納式」

※写経実修・奉納式は対面講義参加者のみを対象とし、配信はいたしません。

<第4回> 令和8年 10月2日（金）

・第I部 10:00～

演題：「心を観るちから、整える智慧 - 自我状態療法から真言密教の教えに気づく-」

講師：上野 和久 先生（元高野山大学教授）

・第II部 13:00 ～

演題：「心理学における信念と密教のこころ-よき世界観の保持-」

講師：森崎 雅好 先生（高野山大学教授）

◆ お問い合わせ先

高野山真言宗 社会人権局 社会課

〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山132 金剛峯寺内

TEL：0736-56-2013

FAX：0736-56-2226

E-mail：shakaika@koyasan.or.jp

URL：http://www.koyasan.or.jp/