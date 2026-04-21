『仮面ライダーアギト』25周年記念！津上翔一、氷川誠、葦原涼の香水、ハンドクリームが登場！真アギト展で先行発売！

フェアリーテイル株式会社

※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)石森プロ・東映

香水の輸入販売を手がけるFAIRYTAIL株式会社(東京都港区)は、2026年1月28日に放送開始から25周年を迎えた「仮面ライダーアギト」より、津上翔一、氷川誠、葦原涼の香水、ハンドクリームを発売します。

パッケージには放送当時のそれぞれの肖像が使用されている特別仕様です。

2026年4月24日から池袋・サンシャインシティ 展示ホールＡで開催される仮面ライダーアギト25周年記念の「真アギト展」で先行発売です。その後、福岡、名古屋、大阪それぞれの会場でも発売予定です。

津上翔一役の賀集利樹、氷川誠役の要潤がプロデュースした香り

津上翔一役の賀集利樹、氷川誠役の要潤プロデュースの元、仮面ライダーアギト25周年を記念した香水が登場！

パッケージは、仮面ライダーアギト放送当時の肖像を使用した特別仕様です。

『仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」』

2001年、平成仮面ライダーシリーズ第2弾として放送された『仮面ライダーアギト』。

現在ではスタンダードになっている「複数の仮面ライダー」が登場した最初の作品であり 、現在に至るまでのシリーズの基礎を固めた「原点」ともいえる作品です。

「平成・令和仮面ライダーシリーズ」歴代1位を記録した、瞬間最高視聴率13.9%は現在に至るまでいまだに破られていません。

当時の関係者による「証言」や貴重な「資料」で紡ぐ、再び目覚めた「魂」の先にある「真実」に迫る25年目の展覧会が開催されます。

東京会場

2026年4月24日～5月12日 池袋・サンシャインシティ 展示ホールＡ

住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル４F

※名古屋会場、大阪会場等の詳細は後日発表されます。

津上翔一 オードパルファム

「自分の居るべき場所があるっていいなあって。そういうみんなの場所を、俺が守れたらいいなあって」

仮面ライダーアギトに変身する津上翔一をイメージした香水は、フレッシュなルバーブがベースの爽やかで甘酸っぱい香りです。トップノートのルバーブのフレッシュな香りは、人懐っこく、誰とでも打ち解ける翔一の親しみやすさと明るさをイメージしています。ほんのりとした甘酸っぱさが加わるミドルノートは、アギトとして覚醒した後に、記憶喪失になった翔一の掴みどころのないアギトとしての力と秘められた強さを感じます。

ラストノートの柔らかいムスキーノートが香りに柔らかさを与えるラストノートは、翔一の優しさと、彼がそばにいるような安心感へと変化します。

香調：フルーティームスキーノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ルバーブ

ミドルノート：レッドベリー、オスマンタス

ラストノート：ホワイトムスク

氷川誠 オードパルファム

「命を守るのに理由なんかいりません。当然のことです」

仮面ライダーG3-Xの装着者・氷川誠をイメージしたフレッシュでスパイシーな香りは、誠実で、真っ直ぐで、揺るがない、選ばれた力ではなく積み上げた信念を体現します。トップノートの研ぎ澄まされたシトラスの清潔感は、誠実で揺るがない正義を持つ男の意志を感じます。ハーバルの直線的な香りに変化するミドルノートは、融通が利かず、不器用なまでに貫かれる彼の正義感を表現しています。アンバーが合わさり、温もりを帯びてくるラストノートは、選ばれた力ではなく、人間が努力でヒーローになる姿が思い浮かびます。

香調：シトラスアンバリー

＜香りイメージ＞

トップノート：グレープフルーツ、ジンジャー

ミドルノート：ローズマリー、セージ、ゼラニウム

ラストノート：アンバー、ラブダナム

葦原涼 オードパルファム

「それでも、生きていくしかない・・・・・・」

仮面ライダーギルスに変身する葦原涼をイメージした香水は、優しく、どこか切なさを感じるフローラルムスキーノートです。トップノートの柔らかく広がるホワイトフローラルは、荒々しい運命を背負いながらも、優しさや人としての温もりを失わない男の香りです。甘すぎないフローラルノートが合わさるミドルノートは、誰かを求めながらも、孤独を抱え続ける涼の心を映し出しているようです。ラストの肌に溶けるようなムスキーノートは、アンノウンとの戦いを通して津上翔一や氷川誠と出会い、彼らと理解を深めていき、共に戦うようになる涼の進化を感じます。

香調：フローラルムスキー

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ、レモン、グリーリーフ

ミドルノート：ガーデニア、ホワイトローズ、ジャスミン

ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド

ハンドクリーム

津上翔一 ハンドクリーム（ホワイトローズ）

氷川誠 ハンドクリーム（フルーティーシトラス）

葦原涼 ハンドクリーム（グリーンフローラル）

各35g

津上翔一、氷川誠、葦原涼のハンドクリームです。

馬油が配合された、もっちりとした使用感ですばやく浸透し、高い保湿力で乾燥をケアします。心地よい香りと共にヴェールのように包み込み、うるおいに満ちた柔らかな手肌に導きます。

パッケージ、容器は放送当時の肖像が使用されている特別仕様となっています。

【商品概要】

商品名 ：津上翔一 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：氷川誠 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：葦原涼 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水

価格 ：5,500円（税込）

＜ハンドクリーム＞

商品名 ：津上翔一、氷川誠、葦原涼 ハンドクリーム（3種類）

容量 ：35g

原産国 ：日本

価格 ：1,980円（税込）

全成分 ：水・プロパンジオール・トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル・スクワラン・ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）・トレハロース・ヒドロキシプロピルデンプンリン酸・ステアリン酸ポリグリセリル-１０・部分水添馬油・グリセリン・ＢＧ・炭酸ジカプリリル・ヒアルロン酸Ｎａ・カラスムギ穀粒エキス・エーデルワイス花／葉エキス・タチジャコウソウ花／葉エキス・ラベンダー花エキス・ローズマリー葉エキス・（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０-３０））クロスポリマー・カルボマー・香料・AMPD・クエン酸・トコフェロール・ＥＤＴＡ-２Ｎａ・フェノキシエタノール・セイヨウアブラナ種子油

仮面ライダー 公式サイト：https://www.kamen-rider-official.com/

真アギト展 公式ホームページ：https://agito25th.com/

真アギト展 公式 X：https://x.com/agito25th_ten

FAIRYTAIL株式会社 「仮面ライダーアギト」 商品ページ：https://fairytail.jp/products/masked_rider/agito/actor/

FAIRYTAIL株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)石森プロ・東映

※画像はイメージです。

【FAIRYTAIL株式会社】

FAIRYTAIL株式会社は、物語・キャラクター・世界観を香りとして具現化する香水の企画、販売を手がけています。

また、自社ブランドの確立を主軸とした商品開発、海外ブランドのディストリビューター事業も展開しています。

香り・デザイン・世界観を一体化させた商品展開を目指しています。

【会社概要】

社名：FAIRYTAIL株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区六本木4-8-7 六本木嶋田ビル

コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp

本件に関するお問い合わせ

FAIRYTAIL株式会社

Email : info@fairytail.jp