【Dior】『Christian Dior. Memories of Childhood』 展をグランヴィルにあるクリスチャン・ディオール美術館にて開催

クリスチャン・ディオール合同会社(C) RAPHAEL DAUTIGNY

『Dior, Jardins Enchanteurs（ディオール、魅惑の庭）』展の成功に続き、2026年4月4日から11月1日まで、グランヴィルのクリスチャン・ディオール美術館で新たな特別展『Christian Dior. Memories of Childhood（クリスチャン・ディオール 幼少期の記憶）』展が開催されます。この展覧会は、創設者であり、クチュリエでもあるムッシュ ディオールの幼少期を探求する旅へ、来場者を誘います。物語は、グランヴィルにある彼の生家、レ リュンブ邸から始まります。海を見下ろすこの場所は、館内を彩るグレーとピンクのカラーパレットまでもが、彼のコレクションや、常に再解釈されてきたメゾンのシグネチャー要素でもある、アイコニックなコードにインスピレーションを与え続けてきました。

1946年10月に創設されたメゾンの80周年を祝う今年、美術館は、20世紀初頭の海辺の町でのクリスチャン・ディオールの幼少期を辿ります。展示室を巡るにつれて、ムッシュ ディオールの幼少期や青年期の記憶が、どのように彼の創造的な世界観を形成したかが明らかになります。象徴的なグレーや至る所に見られるピンクに加え、コスチュームデザイン、ビーチウェア、そして英国からの影響も、すべて彼の故郷から得たインスピレーションの源であり、彼の後を継いだ数々のクリエイティブ ディレクターによって再解釈されてきました。

ドレスから香水、写真に至るまで、250点のアーカイブ作品が集められ、クリスチャン・ディオールがクリエイティビティを培った、彼の人生において非常に重要な時期を明らかにしています。

レ リュンブ邸は彼にとって安らぎの地であり、その庭園は緑豊かなエデンでした。彼は母から自然への深い愛着を、父から起業家精神を受け継ぎました。華やかな青春時代を過ごしたことで、クリスチャン・ディオールはカーニバルやカジノへの憧れ、そしてボールガウンへの情熱を強め、これらは彼のファッション観に永続的な影響を与えました。邸宅の最上階からはチャンネル諸島のジャージー島を見渡すことができ、それがイギリスに対する彼の揺るぎない愛情のきっかけとなりました。

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